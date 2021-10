Du 18 au 29 avril prochain, la Direction des Temps de l’Enfant et la Direction de la Vie Sportive de Rouen, en collaboration avec les associations sportives et culturelles de la capitale haut-normande, proposent le programme “Tes vacances à Rouen”. Il s’agit d’activités éclectiques proposées dans le cadre de différents dispositifs tels que “Planète Vacances Avril 2011”. Temps de détente et de découverte, ces animations sont aussi des moments utiles au développement culturel, artistique et physique des enfants.

Dipositif "Planète Vacances" : comment ça marche ?

Il faut fournir un justificatif de domicile rouennais ou un certificat de scolarité de moins de trois mois et acheter la carte “Planète Vacances” pour 1,95 €. L’inscription, qui demande dans certains cas, une participation supplémentaire, se fait à la Direction des Temps de l’Enfant, rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, du lundi au vendredi de 8h15 à 16h45. Tél. 02 35 08 68 74 ou 02 76 08 90 44. Possibilité de régler par chèques, espèces, tickets Temps Libre de la CAF de Rouen, ou par chèques vacances.