Elbeuf. Quartiers d'été 2024 : la ville d'Elbeuf propose de nombreuses animations pour les enfants

Cet été, la Ville d'Elbeuf met le sport à l'honneur via l'opération Quartiers d'été 2024. Celle-ci vise à soutenir des initiatives qui offrent des activités variées aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville en période estivale. Ce dispositif est reconduit par l'Etat pour l'été 2024, en lien avec les collectivités. Jusqu'au 28 août, un village d'animations a été mis en place à Elbeuf. Le mercredi 7 août par exemple, un village d'animations sportives est installé de 14h à 19h au niveau du centre social du Puchot. C'est gratuit et ouvert à tous. Le mardi 27 août, au gymnase Jean-Pierre Papin, une séance d'activité physique 100% féminine est proposée. Au programme : cardio et fitness en musique. L'événement est ouvert à tous, quels que soient l'âge et le niveau. Inscription par téléphone au 07 67 30 30 12. Enfin, le mercredi 28 août, au quartier Blin, la MJC et la médiathèque municipale La Navette et la Fabrique des savoirs proposent de 10h à 18h, de nombreuses activités comme du cirque, des arts plastiques etc. Tous les enfants sont les bienvenus.