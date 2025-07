Seine-Maritime. Rouen sur mer : "C'est accessible, c'est gratuit et en plus il fait beau"

L'été est là et depuis vendredi 4 juillet, l'événement Rouen sur mer est de retour sur les quais bas rive gauche. Tous les après-midi à partir de 14h, une série d'animations est proposée aux petits comme aux grands : trampoline, échecs, beach handball, etc. Ce mercredi 9 juillet, un atelier nommé Jardinier en herbe a permis aux participants de réaliser une composition florale originale.

"J'ai appris à créer une glace"

Lors de l'activité Jardinier en herbe mercredi 9 juillet, les neuf participants ont coupé des fleurs pour les mettre dans un pot et réaliser une composition florale originale. - Justine Carrère

Ce mercredi, ils étaient neuf à participer à l'atelier comme Gaëlle Caer. "Je viens tous les ans faire les animations des jardiniers de Rouen et je reviens toujours avec quelque chose de beau", assure-t-elle. Et à chaque fois qu'elle y participe, "j'apprends des choses. C'est accessible, c'est gratuit et en plus il fait beau". Ce jour-là, son fils Pierre Caer a lui aussi participé à l'animation. "J'ai appris comment créer une glace", relate-t-il. En effet, au début de l'atelier, tous ont pris un morceau de papier aluminium et en ont fait une boule sans trop la serrer. Celle-ci a ensuite été recouverte d'une feutrine colorée. Le vert faisant référence à la pistache, le rose fuchsia au cassis, etc. "Je trouve ça créatif et j'aime bien faire des activités comme ça", ajoute Pierre Caer.

Un thème différent chaque année

François Carman est fleuriste à la ville de Rouen. Il propose une animation florale à Rouen sur mer. Elle s'intitule Jardinier en herbe. - Justine Carrère

François Carman, fleuriste à la ville de Rouen, a animé l'atelier. "On essaie de trouver un thème différent chaque année", explique ce dernier. Pour cette nouvelle édition, "c'est une composition à partir de fleurs fraîches et d'éléments". Pour cela, "on apprend aux gens à planter les fleurs dans la mousse en faisant quelque chose de sympa", décrit-il. Et lors de cette animation, le fleuriste fait appel à ses compétences et apprend aux participants "comment couper une tige, comment la planter et l'entretenir par la suite". Lorsque la composition florale est terminée, il donne ensuite des conseils pour l'entretenir. "Il faut la mettre dans un endroit frais et s'assurer que la mousse soit toujours humide", indique-t-il.

L'activité Jardinier en herbe est proposée à Rouen sur mer les mardis, mercredis et les jeudis, deux fois par jour : 14h15 et 15h30. Seules 10 personnes peuvent participer en même temps. Il faut s'inscrire sur place au stand qui recense les animations du jour.

Le programme complet de Rouen sur mer est à retrouver ici.

Pratique. Fermé le lundi. Ouverture de la plage à 12h et début des animations à 14h. Nocturnes les vendredis jusqu'à 21h et les samedis jusqu'à 22h.