Animations. Rouen sur mer : un programme enrichit

Cette année l'évènement fête ses dix ans et son offre se diversifie toujours plus. Les multiples animations proposées sont entièrement gratuites et permettent au Rouennais de se défouler et de se détendre tout en restant en ville. Bruno Bertheuil, adjoint au maire en charge des manifestations publiques nous présente Rouen sur mer :

En quoi consiste l'évènement ?

"C'est un évènement fédérateur qui met en avant la vie associative et en particulier les clubs sportifs qui ont signé une convention avec la ville mais aussi cette année les bibliothèques qui seront partenaires lors d'un week-end consacré aux livres. C'est aussi un évènement solidaire qui donne l'opportunité à ceux qui ne peuvent pas partir en vacances de se divertir en ville. Je pense en particulier aux personnes âgées ou handicapées. Nous avons d'ailleurs renforcé notre offre pour les personnes handicapées notamment en mettant à disposition un fauteuil adapté qui peut rouler sur le sable."

Quels types d'animations proposez-vous ?

"Ce sont en grande majorité des activités sportives et ludiques. Même si chaque année nous renouvelons le programme le principe reste le même. On retrouve bien entendu de nombreux sports de plage comme le soccer beach ou le beach-volley, beaucoup de sports d'extérieurs comme roller, skate et BMX et de gymnastiques douces comme le pilate, le yoga le qi gong mais cette année nous accueillons aussi un mur d'escalade de taille exceptionnelle. Il y a aussi de nombreuses animations ludiques destinées aux plus jeunes comme les structures gonflables, des spectacles et ateliers scientifiques ou citoyens comme ceux organisés par le Smedar sur le recyclage des déchets. Mais en plus de ces animations, nous mettons un point d'honneur à aménager un espace propice au repos avec transats et parasols."

Où se déroulent ces animations ?

"Depuis ses débuts en 2009, Rouen sur mer a beaucoup bougé en fonction des aménagements successifs des quais. L'opération investit depuis toujours les quais rive gauche et a désormais trouvé sa place définitive au niveau du quai Jean-de-Bethencourt. Grâce aux derniers travaux, la superficie a vraiment augmenté : Rouen sur mer s'étend sur 450 m de long et sur toute la largeur des quais ce qui nous permet de proposer simultanément plusieurs animations sur différents terrains de sport. Mais nous avons aussi quelques animations délocalisées pour des raisons techniques comme l'initiation à la plongée qui se fait à la piscine Guy Boissière. Quant à la plage artificielle qui est notre point fort elle couvre une superficie de 1 200m2. Le sable provient de Martot et nous est offert par le cimentier Cemex, il est acheminé par la Seine et en partie réutilisé après l'évènement."

Pratique. Jusqu'au dimanche 5 août 2018 sur les quais Jean-de-Béthencourt, rive gauche. Gratuit. Programme sur rouen.fr