Rouen. Pour la Saint-Valentin, des croisières sur la Seine au départ de Rouen

Les célèbres bateaux-mouches parisiens n'ont qu'à bien se tenir ! Pour proposer une idée de sortie originale aux Rouennais (Seine-Maritime) pour la soirée de la Saint-Valentin, Rouen Normandie Tourisme et Congrès s'est allié avec les équipes de deux bateaux : L'Escapade et La Lutèce. Le but est de proposer deux croisières avec des formules différentes sur le fleuve pour des sorties en amoureux qui sortent de l'ordinaire.

Deux formules différentes

La première est une "croisière champagne" à bord de La Lutèce, pensée comme une animation pour bien commencer la soirée avant de rejoindre un restaurant du centre-ville. Pour cette formule, il faut compter 19€ par personne.

La seconde, à bord de L'Escapade, propose une croisière de trois heures sur la Seine avec un repas spécial concocté par la maison Érisay, des animations et une ambiance pensée pour les amoureux. Pour cette version plus complète, il faut compter au moins 99€ par personne selon le choix de la table.

Pratique. Réservations en ligne sur le site de Rouen Normandie Tourisme & Congrès.

