Escapades. Top 3 des spots où pique-niquer dans l'Eure

La côte s'élève à environ 100 mètres au-dessus du niveau du fleuve.Selon la tradition, deux amants se donnèrent la mort en se précipitant de son sommet.

Pour les amateurs de marche, la côte des Deux-Amants est à la fois un défi et la promesse d'un pique-nique idéal. Une fois en haut de la falaise surplombant les boucles de la Seine, vous n'aurez plus qu'à vous installer pour déjeuner avec une vue magnifique sur le fleuve et ses méandres.