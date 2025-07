Tour de France. Le peloton passe chez Guillaume Martin-Guyonnet, à Sainte-Honorine-la-Chardonne : son fan-club est prêt !

Le Jour J approche pour le club des supporters de Guillaume Martin-Guyonnet. Jeudi 10 juillet, le peloton du Tour de France va traverser les rues de Sainte-Honorine-la-Chardonne (Orne), dont est originaire le sportif. "Chez nous, c'est l'effervescence, c'est l'occasion de faire vibrer un petit peu la commune et de célébrer Guillaume qui est l'enfant du pays", sourit Aurélie Capovilla, secrétaire du fan-club de Guillaume Martin-Guyonnet. Au départ de Bayeux, cette sixième étape se terminera à Vire en fin d'après-midi.

Retour aux sources

"Il vit à Sainte-Honorine-la-Chardonne quand il n'est pas sur les routes. Il a fait ses premiers pas à vélo sur les routes de la Suisse Normande, c'est son pays, il en est très fier", explique Aurélie Capovilla. Pour honorer la venue du favori, le village prévoit de vibrer au rythme des encouragements. Bénévoles, fans et habitants se mobilisent pour faire honneur au sportif. "Le village sera aux couleurs de Guillaume avec des pancartes un peu partout et une exposition qui lui est consacrée", poursuit-elle. Les spectateurs de l'événement vont retrouver sur place un écran géant retransmettant l'intégralité de cette sixième étape, un point de restauration, une buvette, un stand de jeu pour les enfants et un camion de conseil et de réparation pour cyclistes.

Du soutien et de l'impatience

Le club des supporters, qui compte une vingtaine de bénévoles, et l'ensemble des associations de la commune s'activent depuis plusieurs semaines pour préparer cette journée mémorable. "On est tous convaincus que Guillaume Martin-Guyonnet va avoir une pensée particulière pour chacun de nous, pour ses parents et pour sa grand-mère qui l'a fait monter sur un vélo", conclut Aurélie Capovilla.