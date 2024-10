Orne. Le cycliste Guillaume Martin sort un nouveau livre

Le Tour de France 2025 passera dans l'Orne et notamment par le nord-ouest du département, là où, plus jeune, Guillaume Martin a commencé à s'entraîner. C'est sur ces routes vallonnées du bocage que commence son nouveau livre, intitulé Les gens qui rêvent, publié mercredi 30 octobre aux éditions Grasset.

Un livre personnel mais pas autobiographique

Le cycliste offre cette fois un roman plus personnel que ses deux précédents ouvrages. Dans cette fiction, la narration alterne entre trois personnages : lui-même, son père et Guy Lefèvre de la Boderie, un érudit humaniste ayant vécu au XVIe siècle. Ils sont tous liés originellement par un lieu, celui du domaine de la Boderie, ancien domaine seigneurial du XVIe siècle à Saint-Honorine-la-Chardonne, où chacun a vécu à un moment de sa vie. "C'est assez proche de la réalité. Les noms des personnages, les lieux… Tout existe, assure l'auteur. C'est plutôt la manière dont je mets tout en forme qui est de l'ordre de la fiction, les liens que je trace entre les différentes histoires", ainsi que quelques omissions et des réarrangements. "Parfois, je déforme ou j'accentue la réalité", notamment pour combler les trous des éléments historiques sur lesquels il se base pour faire revivre Guy Lefèvre.

La quête du rêve et son contrecoup

Guillaume Martin poursuit dans son roman une réflexion autour du rêve, de l'objectif et de la nostalgie une fois celui-ci atteint. "Je ne suis forcément pas le même que le personnage que je décris au début du roman qui, à 15 ans sur les routes de la Suisse normande, commence le vélo, pédale assez librement sans capteur de puissance et sans vrai impératif de résultat, reconnaît-il. Après 10 ans de professionnalisme, les choses ont changé. J'aime toujours profondément le cyclisme, mais je suis à un moment de ma carrière où je me dis qu'il faut réussir à entretenir l'étincelle", avoue l'auteur. L'écriture, par exemple, est une manière de continuer de rêver pour le cycliste de 31 ans reconnu internationalement.

Pratique. "Les gens qui rêvent", Guillaume Martin-Guyonnet. 22€.