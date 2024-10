Seine-Maritime. Rouen sur Mer : la plage est de retour sur les quais rive gauche

Un air de vacances se fait sentir. Depuis 2008, l'événement Rouen sur Mer investit les quais de la rive gauche l'été et met en place de nombreuses animations pour les petits et grands. L'édition 2024 s'étend du vendredi 5 juillet au dimanche 4 août. Sur le quai Jean-de-Béthencourt, entre le pont Guillaume-le-Conquérant et la prairie Saint-Sever, des bancs de sable et des transats vous attendent du mardi au dimanche, de 12h à 20h. Des animations sont également proposées tous les jours à partir de 14h. Au programme : rollers, football, tennis, beach-volley et autres sports de plage. Pour les moins sportifs, pas de panique, vous pourrez jouer aux dames ou encore aux échecs. Une zone de bien-être et une ludothèque sont aussi mises à disposition du public. Et afin de profiter de la fraîcheur du soir et des quais de Seine, le site organise aussi des nocturnes les vendredis et samedis.

Pratique. Le programme complet des animations est à retrouver sur le site de la Ville : rouen.fr.