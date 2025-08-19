Religion. L'Ornais Pierre-Antoine Bozo nommé évêque de La Rochelle

Un Ornais à la tête de l'Eglise de Charente-Maritime. Le pape Léon XIV a nommé, ce mardi 19 août, Monseigneur Pierre-Antoine Bozo comme évêque coadjuteur de La Rochelle et Saintes – un évêque chargé d'assister l'évêque en place et appelé à lui succéder automatiquement. Cela concerne également Saint-Pierre-et-Miquelon. L'actuel évêque, Mgr Georges Colomb, n'exerce plus ses fonctions depuis 2023 en raison d'une procédure judiciaire en cours.

La prise de fonctions de Monseigneur Pierre-Antoine Bozo aura lieu le 19 octobre en la cathédrale de La Rochelle.

"Il a contribué au rayonnement de la Maison Martin"

Le natif d'Argentan était depuis 2017 évêque du diocèse de Limoges (Haute-Vienne). Il avait été nommé en mai de cette année-là par le pape François, alors qu'il était curé de la paroisse de Mortrée et avait multiplié les rôles dans l'Orne avant cela. "Son profond attachement à Sainte-Thérèse et à ses saints parents, Louis et Zélie, a contribué au rayonnement de la Maison Martin, l'un des fers de lance du tourisme culturel ornais", reconnaît Christophe de Balorre, le président du Conseil départemental.