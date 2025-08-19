En ce moment Follow me MUSE
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Bonne nouvelle. La Normandie a adopté un geste de recyclage important… et les premiers résultats se voient !

Environnement. Bonne nouvelle pour la planète : les habitants de la région adoptent de plus en plus le tri des capsules de café en aluminium. Selon le dernier baromètre IFOP réalisé pour l'Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium (ARCA), les résultats progressent nettement par rapport à 2023.

Publié le 19/08/2025 à 16h29 - Par Mathilde Rabaud
Bonne nouvelle. La Normandie a adopté un geste de recyclage important… et les premiers résultats se voient !
Tri sélectif : les Normands comprennent vite avec leurs capsules de café. - CP

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 75% des Normands déclarent trier leurs capsules en aluminium au moins de temps en temps, soit une hausse de 6 points en deux ans. Plus encourageant encore, 56% affirment le faire systématiquement, contre 49% en 2023. Des résultats qui, même s'ils restent légèrement en dessous de la moyenne nationale, confirment une tendance positive.

A lire aussi. Tri sélectif. 36% des Normands continuent de se tromper sur ce geste tout simple

Les Normands mieux informés sur le recyclage

Près de 9 habitants sur 10 savent désormais que les capsules de café en aluminium sont recyclables. Cette progression est liée à une meilleure sensibilisation du grand public et à la modernisation des centres de tri. Deux sites normands sont désormais équipés de machines capables de détecter et recycler les petits aluminiums, y compris les capsules de café. Au total, plus d'1,5 million d'habitants peuvent aujourd'hui déposer leurs capsules dans la poubelle jaune sans effort supplémentaire.

La poubelle jaune s'impose comme le bon réflexe

Le bon geste devient une habitude : 66% des Normands recyclent désormais leurs capsules via la poubelle jaune, contre 58% en 2023. Cette pratique rejoint quasiment la moyenne nationale (68%). La simplicité du geste et la communication autour du "Projet Métal" porté par l'Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium (ARCA) expliquent en grande partie ce succès.

Recycler en vrac, un geste simple mais essentiel

Encore une précision cruciale : pour être recyclées, les capsules doivent être jetées en vrac dans la poubelle jaune, sans sac ni contenant fermé. Aujourd'hui, 64% des Normands adoptent cette bonne pratique, légèrement au-dessus de la moyenne nationale (60%). Les 36% restants risquent de voir leurs capsules écartées du circuit de tri si elles sont jetées dans un sac.

A lire aussi. Au pied du Mont Saint-Michel, les Tricots Saint James ouvrent un café dans leur boutique

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
Canne de volant de voiture
Canne de volant de voiture Villeneuve-d'Ascq (59491) 15€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Plaques de cuisson
Plaques de cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 25€ Découvrir
Thermomix TM6 noir
Thermomix TM6 noir Chambaron-sur-Morge (63200) 800€ Découvrir
Mini-pelle Kubota U27-4
Mini-pelle Kubota U27-4 Audincourt (25400) 14 999€ Découvrir
Tuyau microporeux 7,50 m neuf
Tuyau microporeux 7,50 m neuf Le Genest-Saint-Isle (53940) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Bonne nouvelle. La Normandie a adopté un geste de recyclage important… et les premiers résultats se voient !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple