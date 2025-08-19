Bonne nouvelle. La Normandie a adopté un geste de recyclage important… et les premiers résultats se voient !

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 75% des Normands déclarent trier leurs capsules en aluminium au moins de temps en temps, soit une hausse de 6 points en deux ans. Plus encourageant encore, 56% affirment le faire systématiquement, contre 49% en 2023. Des résultats qui, même s'ils restent légèrement en dessous de la moyenne nationale, confirment une tendance positive.

Les Normands mieux informés sur le recyclage

Près de 9 habitants sur 10 savent désormais que les capsules de café en aluminium sont recyclables. Cette progression est liée à une meilleure sensibilisation du grand public et à la modernisation des centres de tri. Deux sites normands sont désormais équipés de machines capables de détecter et recycler les petits aluminiums, y compris les capsules de café. Au total, plus d'1,5 million d'habitants peuvent aujourd'hui déposer leurs capsules dans la poubelle jaune sans effort supplémentaire.

La poubelle jaune s'impose comme le bon réflexe

Le bon geste devient une habitude : 66% des Normands recyclent désormais leurs capsules via la poubelle jaune, contre 58% en 2023. Cette pratique rejoint quasiment la moyenne nationale (68%). La simplicité du geste et la communication autour du "Projet Métal" porté par l'Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium (ARCA) expliquent en grande partie ce succès.

Recycler en vrac, un geste simple mais essentiel

Encore une précision cruciale : pour être recyclées, les capsules doivent être jetées en vrac dans la poubelle jaune, sans sac ni contenant fermé. Aujourd'hui, 64% des Normands adoptent cette bonne pratique, légèrement au-dessus de la moyenne nationale (60%). Les 36% restants risquent de voir leurs capsules écartées du circuit de tri si elles sont jetées dans un sac.

