Argentan. Les sacs-poubelle noirs ne seront bientôt plus collectés

Environnement. Dès le 1er septembre, les sacs-poubelle noirs ne seront plus collectés à Argentan. Le 2 juin, la Ville avait rejoint les 76 autres communes du territoire du SITCOM dans le déploiement du sac gris translucide, qui permet aux agents de collecte d'en contrôler visuellement le contenu.

Publié le 28/08/2025 à 14h06 - Par Martin Patry
Argentan. Les sacs-poubelle noirs ne seront bientôt plus collectés
A Argentan, il faut désormais veiller à bien trier ses déchets. - Martin Patry

La période de tolérance touche à sa fin à Argentan. Dès la rentrée, les sacs-poubelle noirs ne seront plus ramassés par les agents de collecte du Syndicat intercommunal de tri et de collecte des ordures ménagères (SITCOM). "Ces sacs ne sont pas du tout favorables au développement du tri sélectif, constate le président du SITCOM, Jacques Prigent. On a ouvert plusieurs sacs et pour faire simple, deux tiers des déchets qui se trouvaient à l'intérieur étaient soit compostables, soit recyclables", poursuit-il.

• A lire aussi. Ordures ménagères. Sacs transparents : le Sirtom de Flers-Condé réduit les ordures ménagères de 40% en un mois

Réduire les déchets ménagers

Le 2 juin, la Ville d'Argentan avait rejoint les 76 autres communes du territoire du SITCOM dans le déploiement du sac gris translucide. "On a commencé à déployer ce dispositif en 2024, se souvient Régis Eude, animateur du SITCOM. En 2023, on a collecté 6 600 tonnes d'ordures ménagères contre 5 800 en 2024. En un an, on a eu une baisse de 8% sur l'ensemble des communes du territoire", poursuit-il avant d'ajouter que les chiffres, déjà encourageants, ne sont pas encore complets car seulement quelques communes avaient adopté le dispositif dès le mois de janvier 2024.

Avec le passage au sac gris translucide, le SITCOM de la région d'Argentan espère réduire de 15% les ordures ménagères résiduelles à l'échelle de son territoire. "Ce dispositif permet aux agents de collecte de bien identifier le contenu du sac avant de les ramasser. S'il contient des emballages recyclables qui sont censés aller dans le sac jaune, le sac est refusé", explique Régis Eude.

• A lire aussi. Bonne nouvelle. La Normandie a adopté un geste de recyclage important… et les premiers résultats se voient !

Premier bilan positif à Argentan

Depuis le 2 juin, "86% des foyers argentanais sont passés au sac gris translucide", assure Régis Eude. Un premier bilan très encourageant pour toute l'équipe du SITCOM. "Globalement, les gens émettent un accueil favorable au dispositif. Quelques habitants déposent encore des sacs noirs, soit car ils veulent finir leur stock, soit car ils n'ont pas encore eu le temps d'aller chercher leurs sacs gris au SITCOM", conclut Régis Eude.

Régis Eude dresse le bilan de la mise en place du dispositif à Argentan

Ces données ne tiennent pas encore compte des immeubles collectifs, où la situation est plus contrastée. "Dans le centre urbain et l'hypercentre d'Argentan, le regroupement d'usagers rend le suivi plus complexe et appelle à une meilleure structuration et sensibilisation", écrit le SITCOM, qui distribue gratuitement les sacs gris translucides à la population.

En direct

Les plus lus
