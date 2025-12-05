Jullouville. Patrick Bruel et Christophe Maé… Les quatre premiers noms du festival Grandes Marées annoncés

En ce moment We Pray COLDPLAY
Culture. Vendredi 5 décembre, le festival Grandes Marée de Jullouville a annoncé les quatre premiers noms de sa programmation 2026.

Publié le 05/12/2025 à 18h00 - Par Thibault Lecoq
Le festival Grandes Marées revient du 18 au 26 juillet à Jullouville, avec déjà quatre têtes d'affiche annoncées. - Tiffany EDIGHOFFER

Le festival Grandes Marées de Jullouville annonce vendredi 5 décembre les quatre premiers noms d'artiste ou de groupe qui viendront se produire dans le sud-Manche cet été. L'édition 2026 aura lieu du 18 au 26 juillet. L'année dernière, 22 700 festivaliers sont venus pendant la semaine e concerts.

Patrick Bruel

Pour cette sixième édition, les premiers noms sont des artistes français, des valeurs sûres de la scène nationale. Patrick Bruel viendra fêter les 35 ans de son album "Alors regarde" avec le public vendredi 24 juillet.

Christophe Maé

Autre artiste français incontournable, Christophe Maé se produira à Jullouville, samedi 25 juillet.

ZAZ

ZAZ est la touche féminine de cette première salve de noms. "Son nouvel opus paru en 2025 sera l'âme de ce nouveau tour où l'on retrouvera la bête de scène, l'énergie et la voix extraordinaire de ZAZ", explique le festival. Elle sera là le jeudi 23 juillet.

Deluxe

Le dernier artiste est un groupe ! Deluxe est annoncé pour dimanche 26 juillet. Ils vont présenter leur septième album, sorti au printemps 2025.

La billetterie est déjà ouverte sur le site du festival.

