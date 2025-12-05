En ce moment Comme toutes les filles Esmée
Solitaire du Figaro. On connaît le nom du prochain skipper officiel de la Région Normandie !

Sport. Six skippers de haut niveau se sont affrontés pendant trois jours, du 3 au vendredi 5 décembre dans la rade de Cherbourg. L'enjeu : devenir le jeune marin officiel de la Région Normandie pendant deux ans.

Publié le 05/12/2025 à 15h20 - Par Julien Rojo
Guillaume Pirouelle, skipper du Figaro 3 Région Normandie, à l'entraînement le 4 mai 2022. - © Jean-Marie LIOT - Jean-Marie Liot - www.jmliot.com

Le Normand qui naviguera aux couleurs de la Région lors de la prochaine Solitaire du Figaro est connu. Depuis mercredi 3 décembre, six skippeurs de talent enchaînaient les épreuves dans la rade de Cherbourg. Tous souhaitaient devenir le prochain lauréat du concours "Jeune Talent". Ce titre permet à un marin de piloter le navire Figaro Bénéteau III pendant deux ans, et de recevoir un soutien financier important (332 000 euros) pour effectuer des courses pendant deux ans. Le gagnant peut aussi démarcher des partenaires privés.

Et le nom du vainqueur est…

C'est finalement Paul Cousin qui a remporté les épreuves. "Grâce à ses qualités sportives, sa motivation et ses aptitudes à la gestion de projet, Paul Cousin a remporté les voix du jury pour représenter la Normandie à bord du Figaro", explique l'équipe de la Région. Il pourra ainsi bénéficier d'un soutien financier pour participer au championnat de France Elite de course au large. Le marin de 26 ans est licencié au club de Voile Saint-Aubin-Elbeuf en Seine-Maritime. Il avait gagné la mini-transat début novembre.

Paul Cousin est le nouveau lauréat du concours "Jeune Talent".Paul Cousin est le nouveau lauréat du concours "Jeune Talent". - Galliot / Région Normandie

Le Normand commencera les entraînements à bord du Figaro III à Port-la-Forêt (Finistère) l'an prochain, après la préparation du bateau qui nécessite la participation de nombreuses entreprises du territoire. L'objectif sera ensuite de performer au classement bizuth de la prochaine Solitaire du Figaro.

Galerie photos
Paul Cousin est le nouveau lauréat du concours "Jeune Talent". - Galliot / Région Normandie

Solitaire du Figaro. On connaît le nom du prochain skipper officiel de la Région Normandie !
