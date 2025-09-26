Voile. Après 19 tentatives, le Manchois Alexis Loison remporte la Solitaire du Figaro

Le Manchois Alexis Loison a remporté ce vendredi 26 septembre la 56e édition de la Solitaire du Figaro à Saint-Vaast-la-Hougue à bord de son monocoque Groupe Réel, pour sa dix-neuvième tentative.

4 jours, 10 heures et 35 minutes en mer

Le navigateur, âgé de 41 ans, a franchi la ligne de cette troisième et dernière étape, partie de Vigo en Espagne, en première position à 3h48 du matin, après 4 jours, 10 heures et 35 minutes en mer. Alexis Loison avait déjà remporté la première étape et terminé tout près du vainqueur de la deuxième. Au classement général, il s'impose avec 1h24 d'avance sur sa première poursuivante, la navigatrice Charlotte Yven sur Macif, et 1h39 sur Arno Biston, à bord d'Article 1.

Des conditions météorologiques difficiles le long des côtes normandes

Les Figaristes ont été secoués par des conditions météorologiques difficiles le long des côtes normandes, avec une mer forte et très courte. A l'arrivée à Saint-Vaast-la-Hougue, le vent soufflait encore aux alentours de 20 nœuds.

Trente-quatre skippers avaient pris le départ de cette 56e édition, considérée par la plupart des aspirants hauturiers comme l'un des principaux tremplins vers les grandes courses au large, telles que le Vendée Globe ou la Route du Rhum.