Rouen. Solitaire du Figaro 2025 : simulateur, Zumba, exposition… Découvrez le programme !

Sport. Pour sa 56e édition, la Solitaire du Figaro fait son grand retour à Rouen pour la deuxième année consécutive. Les bateaux montreront le bout de leur mât dès samedi 30 août 2025, sur les quais de la Seine à Rouen pendant une semaine avec au programme plusieurs animations.

Publié le 29/08/2025 à 09h37 - Par Margaux Fresnais
La fanfare déambulatoire sera de nouveau au rendez-vous lors de la Solitaire du Figaro Paprec 2025 à Rouen. - Alexandre Leno

Durant une semaine à quai, du samedi 30 août au vendredi 5 septembre, plusieurs activités et animations sont prévues à Rouen à l'occasion du grand départ de la Solitaire du Figaro Paprec. Dès samedi, à partir de 10h, vous pourrez profiter de la Seine avec des baptêmes de voile gratuits en goélette, un petit voilier d'apprentissage constitué de deux mâts.

Des animations aux rythmes des vagues

Le village officiel ouvrira ses portes samedi 30 août à partir de 14h. Au programme du week-end, des animations autour du thème de la voile et de la Seine comme avec le simulateur Imoca Paprec Arkéa pour avoir l'impression d'être un vrai marin. L'idée est de ressentir la traversée en mer de la même manière que les skippers durant la course.

Cap sur le Pavillon des Transitions, qui anime lui aussi l'événement en proposant diverses activités autour de la protection de l'eau et des océans. Il sera possible d'aller voir leur exposition "Stop les toxiques !", qui met en avant l'impact des déchets sur les océans. Une visite ludique pour comprendre et envisager les bons gestes pour protéger les espaces marins. Des animations plus rythmées sont organisées tout au long de la soirée avec un DJ, une fanfare déambulatoire et un concert Bal Salsa.

Dimanche 31 août, vous pourrez continuer les festivités en dansant l'après-midi lors d'une Zumba géante ou partager un instant avec les skippers pendant les dédicaces.

Ces animations sont prévues tout au long de la semaine. Toutes les informations sur les horaires ou sur les emplacements des animations sont disponibles soit sur le site de la Solitaire Figaro Paprec ou sur le site de l'office de tourisme de Rouen.

Bon vent…

Les bateaux prendront le large pour une rapide escale au Havre, vendredi 5 septembre. Le départ de la première étape sera donné, dimanche 7 septembre, en Baie de Seine. Les marins mettront le cap vers l'Irlande avant un retour vers la Baie de Morlaix le 11 septembre soit un parcours de 1 246km.

