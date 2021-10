Le-Havre. Les Voiles étudiantes du Havre, ce week-end

Un week-end convivial et festif au Havre (Seine-Maritime). Un rendez-vous étudiant qui marque l'ouverture du calendrier nautique havrais, avec cette année dans la Cité Océane la Normandie Cup (du 14 au 18 juin 2017), les Grandes Voiles du Havre (du 31 août au 3 septembre 2017) et le départ de la Transat Jacques Vabre (28 octobre 2017).

200 étudiants en Baie de Seine

Ce sont donc 200 jeunes qui vont s'affronter sur 2 jours avec cet objectif de "créer du lien entre les étudiants et de promouvoir le nautisme au Havre", pour Sébastien Tasserie, adjoint au Maire du Havre en charge du sport, de la jeunesse et du nautisme. Des étudiants qui viennent de grandes écoles et d'universités françaises comme l'UFR Sciences Pharma Caen, l'Insa Rouen, l'Université du Havre, l'ESITCCaen ou encore le CESI Rouen. Des étudiants ont également fait le déplacement de Paris, Rennes, Nantes et Reims. Par équipe, ils navigueront sur Monotype 7.50 ou sur J80 sur des parcours bananes.

Pour la bonne cause

Les épreuves partiront du Sport nautique et plaisance du Havre, sur le port de plaisance. Vous pourrez y découvrir l'ensemble des voiliers (7.50 et J80). Et comme chaque année, l'Ecole d'ingénieur en informatique et technologie soutient l'association Les P'tits Cracks en embarquant 3 enfants malades du cancer.

Les Voiles étudiantes du Havre - les 25 et 26 mars 2017 depuis le port de plaisance du Havre

A LIRE AUSSI.

Le Havre : le Plan Campus prévoit 12 500 étudiants dans le centre d'ici 2019