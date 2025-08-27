En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
Voile. "On va au bout de nous-même" : Alexis Loison s'apprête à affronter la Solitaire

Sport. La Solitaire du Figaro fait son grand retour à Rouen. 35 skippers sont en lice, dont Alexis Loison, natif de la ville.

Publié le 27/08/2025 à 15h30
Voile. "On va au bout de nous-même" : Alexis Loison s'apprête à affronter la Solitaire
Depuis son adolescence, le Rouennais Alexis Loison est attaché à la Solitaire, compétition qu'il a découverte en feuilletant Le Figaro. - Jean-Marie Liot

Depuis son adolescence, Alexis Loison est attaché à la Solitaire, course de voile qu'il a découverte en feuilletant Le Figaro. C'est en lisant les différents récits et les photos qu'il a été séduit par la formule "car les bateaux sont identiques, le rythme des étapes est différent, c'est le marin qui fait la différence et tout le monde peut avoir son moment décisif car c'est une course en temps". La difficulté se joue sur des microdétails et il est donc important pour le natif de Rouen "d'être bon dans tous les domaines. Il faut connaître son bateau sur le bout des doigts, savoir manœuvrer parfaitement. Stratégiquement, il ne faut pas avoir peur de prendre des options mais aussi être capable de se calmer. Il est nécessaire de savoir tout faire à bord".

Les enjeux de la course

Pour sa 19e participation, du 30 août au 27 septembre 2025, l'objectif est clair : "J'y retourne pour prendre du plaisir et améliorer ma place." Bien qu'il n'ait toujours pas remporté cette course, ses participations successives lui donnent un avantage, celui "de l'expérience accumulée. On apprend à se connaître et à connaître des endroits majeurs même si le parcours change chaque année. On peut donc éviter les pièges". Une ancienneté qui l'aide à puiser dans ses propres ressources et à se surpasser : "On va au bout de nous-même. Tout est décuplé. On a de gros ascenseurs émotionnels et le rythme est très élevé. On dort peu…"

Alexis Loison n'est pas le seul originaire de la région. Deux autres marins normands prendront également le départ de la Solitaire du Figaro : Jules Ducelier et Edouard Golbey. Et s'il y a concurrence, elle reste saine : "Jules, c'est mon concurrent mais j'apprends beaucoup à ses côtés. On fait vraiment attention à l'autre mais arrivé au moment de la compétition il n'y a plus de cadeau."

La Solitaire 2025

Découvrez le programme des animations avant le grand départ le 5 septembre.

L'arrivée

Pour la 56e édition, Rouen est de nouveau la ville départ de la Solitaire du Figaro Paprec. Les bateaux montreront le bout de leur mât, samedi 30 août 2025 aux alentours de 21h. Il sera possible d'observer leur arrivée depuis les quais de la Seine.

Les animations

Baptême de voile, mini-régates, zumba géante ou encore DJ, des animations sont prévues chaque jour. Pour voir les voiliers de plus près l'office de tourisme propose d'embarquer sur une croisière commentée dimanche 31 août à 16h30. Comptez 1h30 de balade et 17 euros par adulte.

Le départ

Les 35 skippers descendront la Seine, vendredi 5 septembre, pour une rapide escale au Havre. Le départ de la première étape sera donné, dimanche 7 septembre, en Baie de Seine. Les marins feront cap vers l'Irlande avant un retour vers la Baie de Morlaix le 11 septembre soit un parcours de 1 246km.

