En Mayenne. Décharge de véhicules, liquides insalubres : une importante opération menée par les gendarmes

Une cinquantaine de gendarmes ont été mobilisés en Mayenne du 17 au 23 novembre, dans le cadre de l'opération nationale "Territoires Propres". Cette action vise à lutter contre les pratiques illégales liées au traitement des déchets, allant de la simple incivilité aux comportements délinquants, pour protéger l'environnement, préserver la biodiversité et la santé de la population.

Une vingtaine d'infractions relevées

Sous l'autorité du parquet de Laval et en collaboration avec les services de l'Etat, les enquêteurs des brigades de gendarmerie de la Mayenne ont procédé au contrôle de huit sites, appuyés des enquêteurs de la cellule de lutte contre la fraude du département. Plus d'une vingtaine d'infractions ont été relevées. Les militaires ont notamment constaté une gestion irrégulière de déchets, un dépôt ou abandon d'ordures et de véhicules, un déversement de liquides insalubres, une exploitation d'installation classée non enregistrée et un travail dissimulé. Des enquêtes judiciaires sont en cours.

Un dépôt d'ordures a été découvert sur l'un des huit sites contrôlés par la gendarmerie. - Gendarmerie de la Mayenne

Une délinquance en pleine expansion

Les infractions à l'environnement et à la santé publique sont "en pleine expansion", selon la gendarmerie de la Mayenne. Pour lutter face à cette délinquance grandissante, un commandement pour l'environnement et la santé (CESAN) a été créé au niveau national et des enquêteurs spécialisés dans ce domaine sont formés dans chaque département. Ils sont actuellement une cinquantaine en Mayenne.