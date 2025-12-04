En ce moment Can't stop the feeling Justin TIMBERLAKE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Disparition inquiétante. Un appel à témoins lancé pour retrouver une femme de 72 ans domiciliée à Mayenne

Sécurité. Une femme de 72 ans, domiciliée à Mayenne, est portée disparue depuis mardi 2 décembre. Un appel à témoins est lancé par la gendarmerie pour tenter de la retrouver.

Publié le 04/12/2025 à 15h23, mis à jour le 04/12/2025 à 15h38 - Par Simon Lebaron
Disparition inquiétante. Un appel à témoins lancé pour retrouver une femme de 72 ans domiciliée à Mayenne
La gendarmerie de la Mayenne a lancé un appel à témoins pour une disparition inquiétante. - Gendarmerie de la Mayenne

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La gendarmerie de la Mayenne a lancé un appel à témoins ce jeudi 4 décembre dans le cadre d'une enquête pour disparition inquiétante. Une femme de 72 ans, nommée Christine Boudin, est portée disparue depuis le 2 décembre. La septuagénaire est domiciliée dans la commune de Mayenne.

"Elle pourrait être partie à pied"

"Elle pourrait être partie à pied", selon l'appel à témoins des gendarmes, en portant une veste de couleur noire. Il s'agit d'une femme de corpulence normale. Elle mesure environ 1m50 et pèse environ 55kg. Elle a des cheveux roux et courts et des yeux bleus.

En cas d'informations permettant de la localiser, la gendarmerie invite le public à appeler le 17 ou la communauté de brigade de Mayenne au 02 43 30 48 48.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Disparition inquiétante. Un appel à témoins lancé pour retrouver une femme de 72 ans domiciliée à Mayenne
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple