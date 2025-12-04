Disparition inquiétante. Un appel à témoins lancé pour retrouver une femme de 72 ans domiciliée à Mayenne

La gendarmerie de la Mayenne a lancé un appel à témoins ce jeudi 4 décembre dans le cadre d'une enquête pour disparition inquiétante. Une femme de 72 ans, nommée Christine Boudin, est portée disparue depuis le 2 décembre. La septuagénaire est domiciliée dans la commune de Mayenne.

"Elle pourrait être partie à pied", selon l'appel à témoins des gendarmes, en portant une veste de couleur noire. Il s'agit d'une femme de corpulence normale. Elle mesure environ 1m50 et pèse environ 55kg. Elle a des cheveux roux et courts et des yeux bleus.

En cas d'informations permettant de la localiser, la gendarmerie invite le public à appeler le 17 ou la communauté de brigade de Mayenne au 02 43 30 48 48.