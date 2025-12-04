En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Petit-Couronne. Plusieurs automobilistes positifs aux stupéfiants et à l'alcool en une nuit

Sécurité. Dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 décembre, trois automobilistes ont été contrôlés en Seine-Maritime sans permis et positifs à l'alcool ou aux stupéfiants.

Publié le 04/12/2025 à 14h02 - Par Gilles Anthoine
Petit-Couronne. Plusieurs automobilistes positifs aux stupéfiants et à l'alcool en une nuit
A Petit-Couronne, Dieppe et Gruchet-le-Valasse, trois conducteurs ont été contrôlés positifs à l'alcool ou aux stupéfiants, en une seule nuit. - Martin Patry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La police a multiplié les contrôles d'automobilistes hors la loi dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 décembre en Seine-Maritime.

Petit-Couronne

A 22h15, une patrouille est en contrôle rue Aristide Birand. Un automobiliste s'engage dans une rue en sens interdit (sauf riverain) sans clignotant. Il s'avère que le conducteur de 26 ans n'a pas le permis de conduire et roule sans assurance. L'homme remet spontanément aux policiers de la résine de cannabis mais il tentera de cacher un sachet contenant de la poudre blanche. Il a été contrôlé positif au THC et à la cocaïne.

Dieppe

A 22h35, des policiers entrent au fichier une voiture roulant avenue Gambetta. Cette dernière n'est pas assurée et son propriétaire a le permis suspendu. Le conducteur est contrôlé alors qu'il vient de s'arrêter à un feu rouge. L'homme de 32 ans sera testé positif au THC et à la cocaïne. Sa voiture a été immobilisée.

Gruchet-le-Valasse

A minuit, la police patrouille rue Charles de Gaulle. Une voiture arrivant en face reste en pleins phares. Les forces de l'ordre décident de contrôler le conducteur. L'homme est âgé de 44 ans. Il est positif à l'alcool, 1,38 gramme d'alcool par litre de sang. Sa voiture a été immobilisée et son permis suspendu.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Petit-Couronne. Plusieurs automobilistes positifs aux stupéfiants et à l'alcool en une nuit
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple