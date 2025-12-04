Petit-Couronne. Plusieurs automobilistes positifs aux stupéfiants et à l'alcool en une nuit

La police a multiplié les contrôles d'automobilistes hors la loi dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 décembre en Seine-Maritime.

Petit-Couronne

A 22h15, une patrouille est en contrôle rue Aristide Birand. Un automobiliste s'engage dans une rue en sens interdit (sauf riverain) sans clignotant. Il s'avère que le conducteur de 26 ans n'a pas le permis de conduire et roule sans assurance. L'homme remet spontanément aux policiers de la résine de cannabis mais il tentera de cacher un sachet contenant de la poudre blanche. Il a été contrôlé positif au THC et à la cocaïne.

Dieppe

A 22h35, des policiers entrent au fichier une voiture roulant avenue Gambetta. Cette dernière n'est pas assurée et son propriétaire a le permis suspendu. Le conducteur est contrôlé alors qu'il vient de s'arrêter à un feu rouge. L'homme de 32 ans sera testé positif au THC et à la cocaïne. Sa voiture a été immobilisée.

Gruchet-le-Valasse

A minuit, la police patrouille rue Charles de Gaulle. Une voiture arrivant en face reste en pleins phares. Les forces de l'ordre décident de contrôler le conducteur. L'homme est âgé de 44 ans. Il est positif à l'alcool, 1,38 gramme d'alcool par litre de sang. Sa voiture a été immobilisée et son permis suspendu.