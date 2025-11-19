Dieppe. Le jeune conducteur est arrêté ivre, sous stupéfiant, sans permis et sans assurance

Ce jeune cumulait les infractions. Mardi 18 novembre vers 22h40, la police patrouille dans les rues de Dieppe. A hauteur du rond-point du Val Druel, l'équipage repère une voiture roulant à vive allure. Elle fait des embardées. Le conducteur de 19 ans est arrêté un peu plus loin, passage Vancouver.

Il avait acheté la voiture le jour même

Le jeune avoue immédiatement aux policiers qu'il n'a pas de permis de conduire. Il avait acheté sa voiture le jour même sans l'assurer. Le contrôle d'alcoolémie s'est révélé positif (0,54 gramme d'alcool par litre de sang) ainsi que le test stupéfiant (THC). Le jeune homme a été placé en garde à vue et sa voiture a été immobilisée.