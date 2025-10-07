Le Havre. Il se fait contrôler sans permis, reçoit une amende, puis fuit… en voiture

Mardi 7 octobre peu après minuit, la Brigade anticriminalité (Bac) est en patrouille au Havre, boulevard de Graville. Les policiers tombent sur une voiture qui vient de griller un feu rouge. Le conducteur est contrôlé rue Demidoff. Il est âgé de 25 ans. Le jeune home conduisait sans permis. Il a écopé d'une amende.

Il percute un trottoir

Une fois le contrôle terminé, les policiers s'aperçoivent que le conducteur a finalement décidé de reprendre sa voiture. Ils tentent alors de l'arrêter de nouveau mais le conducteur accélère. Une course-poursuite s'engage. Le jeune homme grille plusieurs feux rouges, prenant la direction du tunnel Jenner. Il finira par percuter un trottoir, rue René Déhais. L'homme a été interpellé.