En ce moment Je pardonne ZAZ
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Justice. Actes de barbarie à Cherbourg : voici les dates du procès

Sécurité. La cour d'assises de la Manche, à Coutances, va juger l'affaire des actes de viol et de barbarie commis dans le centre-ville de Cherbourg, le 4 août 2023.

Publié le 06/01/2026 à 12h19 - Par Julien Rojo
Justice. Actes de barbarie à Cherbourg : voici les dates du procès
La cour d'assises de la Manche va statuer sur les actes de barbarie. - Blaise Vincent

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'affaire avait secoué Cherbourg, et même au-delà. Le 4 août 2023, une femme de 29 ans avait été violée et torturée chez elle en centre-ville par un homme de 18 ans. L'agresseur s'était introduit chez la victime et avait utilisé un manche à balai. La victime, Mégane, était restée dans le coma plusieurs semaines, avant de reprendre connaissance début septembre. Le suspect, Oumar N., âgé de 18 ans à l'époque, était très défavorablement connu des services de police. Interpellé le 11 août 2023, il avait déjà été condamné à cinq reprises par le juge des enfants et le tribunal pour enfants pour des faits d'atteinte aux biens et de violences. Une enquête portant sur des faits avec sa sœur mineure était en cours en 2023.

La cour d'assises de la Manche, située au palais de justice à Coutances, va statuer sur l'affaire mercredi 11 et jeudi 12 mars. Le procès doit démarrer à 9 heures du matin. Le suspect devra répondre des accusations de viol avec torture ou actes de barbarie. Ce procès doit apporter la lumière sur les faits.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Câble vga standard mâle mâle gris clair 1,60 m
Câble vga standard mâle mâle gris clair 1,60 m Talence (33400) 4€ Découvrir
Câble svga standard mâle mâle noir
Câble svga standard mâle mâle noir Talence (33400) 6€ Découvrir
Câble svga Haute Résolution 1,80 m
Câble svga Haute Résolution 1,80 m Talence (33400) 9€ Découvrir
Tensiomètre poignet
Tensiomètre poignet Talence (33400) 18€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Justice. Actes de barbarie à Cherbourg : voici les dates du procès
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple