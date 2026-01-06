Justice. Actes de barbarie à Cherbourg : voici les dates du procès

L'affaire avait secoué Cherbourg, et même au-delà. Le 4 août 2023, une femme de 29 ans avait été violée et torturée chez elle en centre-ville par un homme de 18 ans. L'agresseur s'était introduit chez la victime et avait utilisé un manche à balai. La victime, Mégane, était restée dans le coma plusieurs semaines, avant de reprendre connaissance début septembre. Le suspect, Oumar N., âgé de 18 ans à l'époque, était très défavorablement connu des services de police. Interpellé le 11 août 2023, il avait déjà été condamné à cinq reprises par le juge des enfants et le tribunal pour enfants pour des faits d'atteinte aux biens et de violences. Une enquête portant sur des faits avec sa sœur mineure était en cours en 2023.

La cour d'assises de la Manche, située au palais de justice à Coutances, va statuer sur l'affaire mercredi 11 et jeudi 12 mars. Le procès doit démarrer à 9 heures du matin. Le suspect devra répondre des accusations de viol avec torture ou actes de barbarie. Ce procès doit apporter la lumière sur les faits.