Viol barbare à Cherbourg. "Mégane continue d'avancer sur le chemin de la guérison", assure son père

Les faits se sont produits le 4 août dernier. Mégane, 29 ans, est victime d'un viol et d'actes de barbarie chez elle, à Cherbourg. Plus de deux mois après, les médecins ne se prononcent toujours pas sur une date de sortie d'hôpital. Pas "avant plusieurs semaines", estime son père, Ludovic Loir. Pour rappel, la jeune femme était sortie du coma début septembre.

"Mégane est très courageuse et battante"

La période de convalescence sera donc "longue" : "Mégane est très courageuse et battante. Elle continue d'avancer sur le chemin de la guérison, même quand les choses sont difficiles."

Ludovic Loir fait le point sur l'état de santé de sa fille. Impossible de lire le son.

Début des séances de kiné

Mégane a débuté il y a une dizaine de jours les séances de kiné et continue de recevoir un soutien intensif de la part des professionnels de santé. Elle a aussi pu être auditionnée par les policiers. L'enquête se poursuit, l'appartement étant toujours placé sous scellés. Sa fille "ne rentrait pas de discothèque", tient à préciser Ludovic Loir : "Elle se rendait à son travail en tant que veilleuse de jour dans un établissement pour personnes en situation de handicap."

Les actes de torture et le viol barbare ont été commis par Oumar N. dans un appartement rue de l'Ancien quai, entre le bureau de poste et les tribunaux de commerce et judiciaire de Cherbourg.

De nombreux soutiens

Ludovic Loir reçoit énormément de messages de solidarité. Il espère également plus de soutien de la part du gouvernement et des collectivités locales.

Ludovic Loir attend des mesures fortes Impossible de lire le son.

Des discussions sont menées avec la Ville de Cherbourg-en-Cotentin pour trouver un logement "sécurisé" quand Mégane sera sortie de l'hôpital.

• Lire aussi. Cherbourg. Viol barbare : le gouvernement se tient à la disposition de la famille

Ludovic Loir : "Il ne faut pas rester silencieux"

Selon le père, "il ne faut pas rester silencieux" : "Ce prédateur sexuel doit être mis hors d'état de nuire. Pour moi, c'était prémédité. Il a repéré Mégane et la configuration des lieux. Ils s'étaient déjà croisés mais ne se sont jamais adressé la parole."

Ludovic Loir ne veut "pas rester silencieux" Impossible de lire le son.

L'agresseur présumé a déjà été condamné à cinq reprises par le juge des enfants et le tribunal pour enfants pour des faits d'atteinte aux biens et de violences. "Vu son pedigree, je ne supporterai pas qu'on trouve des circonstances atténuantes à un type comme ça."

Une cagnotte mise en ligne

Une cagnotte a été mise en ligne pour permettre à Mégane de faire face à différents frais, à sa sortie de l'hôpital. Plus de 135 000€ ont déjà été récoltés à ce jour.

Par ailleurs, douze membres du collectif Argos (qui prône l'auto-défense) seront jugés le lundi 16 octobre à Cherbourg pour avoir manifesté devant le domicile du suspect de l'agresseur de Mégane.