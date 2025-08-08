Cambremer. Les Jardins du Pays d'Auge : entrez dans un petit coin de paradis

Au cœur du pays d'Auge, à Cambremer, les Jardins du Pays d'Auge offrent une escapade paisible sur près de quatre hectares. Créés et entretenus avec passion depuis plus de 25 ans par Armelle et Jacques Noppe, ces jardins sont une invitation à la détente et à la découverte.

Tenus par des passionnés

Les jardins ont obtenu le label des jardins remarquables en 2004, qui est renouvelé tous les cinq ans, et selon Armelle Noppe, ce n'est pas par hasard : "Nous sommes, mon mari et moi, d'anciens pépiniéristes, nous sommes passionnés par ce que l'on fait, c'est sûrement pour cela que nos jardins plaisent autant", précise la propriétaire. En plus des multiples jardins qui composent le domaine, d'autres structures sont visibles par le public.

En effet ces jardins, grâce à leurs mises en scènes thématiques, valorisent un ensemble de bâtiments à pans de bois, typiques de l'architecture normande. Dans l'un d'entre eux, un écomusée présente les outils et métiers d'antan. Vous pourrez également visiter une petite chapelle, un pigeonnier, ou encore un vieux lavoir, le tout niché entre les fleurs et les arbres, offrant un cadre bucolique unique.

"Nous proposons un jardin de plantes parfumées, toxiques, médicinales, ou aromatiques, qui plaisent beaucoup aux enfants. Ils en apprennent beaucoup sur la flore qui les entoure", explique Armelle Noppe. Pour vous repérer dans ces quatre hectares de verdure, un plan des jardins est disponible sur leur site, ou vous pouvez le prendre directement sur place.

Pratique. Plus d'informations sur lesjardinsdupaysdauge.com. Ouvert tous les jours de 12h30 à 18h. Tarifs : 9,50€ (adulte), 5€ (de 6 à 14 ans). Gratuit pour les moins de 6 ans.