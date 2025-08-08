Centre-Manche. 25 sapeurs-pompiers mobilisés pour un incendie à Saint-Germain-sur-Ay

Vendredi 8 août, les pompiers ont été appelés vers 00h45 à Saint-Germain-sur-Ay, dans le Centre-Manche, pour un feu de végétaux. Le foyer principal se trouvait dans une zone difficile d'accès d'un massif dunaire au niveau de la rue du Sémaphore. 25 sapeurs-pompiers de sept centres de secours différents ont été appelés sur place, au total, ils ont dû déployer quatre lances à eau pour maîtriser les flammes. Le bilan de l'intervention fait état de 5 000m² de terrain rongés par l'incendie.