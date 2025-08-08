Vendredi 8 août, les pompiers ont été appelés vers 00h45 à Saint-Germain-sur-Ay, dans le Centre-Manche, pour un feu de végétaux. Le foyer principal se trouvait dans une zone difficile d'accès d'un massif dunaire au niveau de la rue du Sémaphore. 25 sapeurs-pompiers de sept centres de secours différents ont été appelés sur place, au total, ils ont dû déployer quatre lances à eau pour maîtriser les flammes. Le bilan de l'intervention fait état de 5 000m² de terrain rongés par l'incendie.
Centre-Manche. 25 sapeurs-pompiers mobilisés pour un incendie à Saint-Germain-sur-Ay
Sécurité. 5 000m² de terrain ont été rongés par un incendie à Saint-Germain-sur-Ay dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 août. 25 sapeurs-pompiers et 4 lances à eau ont été déployés pour maîtriser les flammes.
Publié le 08/08/2025 à 11h46 - Par Soline Grellier
