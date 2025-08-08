En ce moment Help Myself (Nous ne faisons que passer) Gaëtan ROUSSEL
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Centre-Manche. 25 sapeurs-pompiers mobilisés pour un incendie à Saint-Germain-sur-Ay

Sécurité. 5 000m² de terrain ont été rongés par un incendie à Saint-Germain-sur-Ay dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 août. 25 sapeurs-pompiers et 4 lances à eau ont été déployés pour maîtriser les flammes.

Publié le 08/08/2025 à 11h46 - Par Soline Grellier
Centre-Manche. 25 sapeurs-pompiers mobilisés pour un incendie à Saint-Germain-sur-Ay
25 sapeurs-pompiers de 7 centres de secours différents ont été appelés pour maîtriser un incendie à Saint-Germain-sur-Ay dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 août 2025. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Vendredi 8 août, les pompiers ont été appelés vers 00h45 à Saint-Germain-sur-Ay, dans le Centre-Manche, pour un feu de végétaux. Le foyer principal se trouvait dans une zone difficile d'accès d'un massif dunaire au niveau de la rue du Sémaphore. 25 sapeurs-pompiers de sept centres de secours différents ont été appelés sur place, au total, ils ont dû déployer quatre lances à eau pour maîtriser les flammes. Le bilan de l'intervention fait état de 5 000m² de terrain rongés par l'incendie.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon Besançon (25000) 150 000€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Automobile
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Citroën DS 19 Pallas de première série
Citroën DS 19 Pallas de première série Vendôme (41100) 17 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Aspirateur industriel puissant
Aspirateur industriel puissant Argenteuil (95100) 655€ Découvrir
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne Argenteuil (95100) 600€ Découvrir
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro Argenteuil (95100) 799€ Découvrir
MATELAS BIEN FERME
MATELAS BIEN FERME Villeneuve-d'Ascq (59491) 70€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Centre-Manche. 25 sapeurs-pompiers mobilisés pour un incendie à Saint-Germain-sur-Ay
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple