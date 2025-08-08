Rouen. L'Historial Jeanne d'Arc fête ses 10 ans autour de sujets sociaux

Depuis mars, l'Historial Jeanne d'Arc à Rouen célèbre son 10e anniversaire sous la bannière "10 ans à cœurs battants", une programmation engagée autour de l'accessibilité, de l'égalité des genres, de l'environnement, de la santé mentale et du bien‑être.

En août, l'institution braque ses projecteurs sur l'égalité des genres avec "Guerrières : portraits de femmes au combat". Les murs de l'Historial se transforment en galerie pour rendre hommage à celles qui ont défié les normes de leur époque en revêtant l'habit d'homme pour partir au front. Cette exposition photo illustre la résilience de femmes guerrières, d'hier et d'aujourd'hui, de la Gauloise à la pirate, pour incarner un fil rouge entre histoire ancienne et combats contemporains. Cette initiative marque le cœur du programme d'anniversaire et participe d'une démarche plus vaste de réflexion sur la place des femmes dans l'histoire et leur représentation actuelle.

Pratique. Gratuit, en accès libre.