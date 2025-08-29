En ce moment Thriller Michael JACKSON
Rouen. Partagez vos photos d'été : la galerie Rollin lance un concours pour sa future exposition "Souvenirs de vacances"

Culture. Dans le cadre de son exposition "Souvenir de vacances" prévue à la rentrée, la galerie Rollin à Rouen a lancé un concours de photos sur le même thème. Tous les clichés reçus seront exposés le jour du vernissage le 11 septembre.

Publié le 29/08/2025 à 12h14 - Par Alexandre Leno
Toutes les photos seront exposées à la galerie Rollin au vernissage de l'exposition le 11 septembre - Illustration

C'est une façon de faire perdurer l'esprit des vacances. La galerie d'art contemporain Rollin située rue Ecuyère à Rouen a lancé au début de l'été un concours de photos en amont de sa nouvelle exposition collective "Souvenirs de vacances" dont le vernissage est prévu le 11 septembre. Cette dernière réunit le travail de 8 artistes majoritairement locaux parmi lesquels les affiliés de la galerie Rollin : Daniel Authouart, Dominique Vervisch ou encore Eric Peltier. L'exposition propose aussi de découvrir le travail d'Yves Crenn, Christophe Ronel, Cédrick Vannier, Anne-Laure Guéret et Mark Stopforth.

• A lire aussi. David Lynch, la peinture et le cinéma : une exposition rare à Yvetot

Si l'expo rassemble donc des artistes professionnels, la galerie Rollin a voulu aussi y associer le grand public avec ce concours de photos sur le même thème "Souvenirs de vacances". "L'idée est de partager un peu l'intimité de chacun, de découvrir les moments de joie et de ne pas forcément se prendre au sérieux", explique Titia Juif, responsable de la galerie Rollin. Elle a déjà reçu quelque 50 clichés. Les vacanciers ont d'ailleurs jusqu'au 31 août pour envoyer leur meilleure photo (à l'adresse e-mail : capsulle@galerie-rollin.com).

A lire aussi. Rouen. "On se sent seul" : les galeries d'art contemporain connaissent des difficultés financières

"Il y a de très beaux clichés, principalement du paysage donc si on veut sortir du lot il ne faut pas hésiter", précise la galeriste. Et il n'y aura pas de jaloux puisque toutes les photos seront exposées le jour du vernissage de l'exposition qui sera ouverte au public pour la première fois. "En amont et avec l'ensemble de l'équipe puis quelques artistes, on aura sélectionné une photo lauréate qu'on annoncera le jour du vernissage."

• A lire aussi. [En images] Rouen. Acheteuse dans "Affaire conclue", Christine Métais rouvre 100 ans après la galerie de son grand-père

Le gagnant remportera une impression de sa photo en 40x60 et encadrée par la galerie ainsi qu'une carte-cadeau de 200 euros à utiliser dans la galerie pour l'achat d'œuvre ou d'encadrement.

