Rouen. Partagez vos photos d'été : la galerie Rollin lance un concours pour sa future exposition "Souvenirs de vacances"

C'est une façon de faire perdurer l'esprit des vacances. La galerie d'art contemporain Rollin située rue Ecuyère à Rouen a lancé au début de l'été un concours de photos en amont de sa nouvelle exposition collective "Souvenirs de vacances" dont le vernissage est prévu le 11 septembre. Cette dernière réunit le travail de 8 artistes majoritairement locaux parmi lesquels les affiliés de la galerie Rollin : Daniel Authouart, Dominique Vervisch ou encore Eric Peltier. L'exposition propose aussi de découvrir le travail d'Yves Crenn, Christophe Ronel, Cédrick Vannier, Anne-Laure Guéret et Mark Stopforth.

Si l'expo rassemble donc des artistes professionnels, la galerie Rollin a voulu aussi y associer le grand public avec ce concours de photos sur le même thème "Souvenirs de vacances". "L'idée est de partager un peu l'intimité de chacun, de découvrir les moments de joie et de ne pas forcément se prendre au sérieux", explique Titia Juif, responsable de la galerie Rollin. Elle a déjà reçu quelque 50 clichés. Les vacanciers ont d'ailleurs jusqu'au 31 août pour envoyer leur meilleure photo (à l'adresse e-mail : capsulle@galerie-rollin.com).

"Il y a de très beaux clichés, principalement du paysage donc si on veut sortir du lot il ne faut pas hésiter", précise la galeriste. Et il n'y aura pas de jaloux puisque toutes les photos seront exposées le jour du vernissage de l'exposition qui sera ouverte au public pour la première fois. "En amont et avec l'ensemble de l'équipe puis quelques artistes, on aura sélectionné une photo lauréate qu'on annoncera le jour du vernissage."

Le gagnant remportera une impression de sa photo en 40x60 et encadrée par la galerie ainsi qu'une carte-cadeau de 200 euros à utiliser dans la galerie pour l'achat d'œuvre ou d'encadrement.