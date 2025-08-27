[En images] Rouen. Acheteuse dans "Affaire conclue", Christine Métais rouvre 100 ans après la galerie de son grand-père

"Je suis l'irréductible sur la place", lâche dans un sourire Christine Métais. Cette antiquaire, bien connue du grand public pour sa participation à l'émission Affaire conclue sur France 2 en tant qu'acheteuse depuis mars 2024, a grandi au milieu des galeries sur la place Barthélémy à Rouen, au pied de la majestueuse église Saint-Maclou. Aujourd'hui, beaucoup sont des restaurants. Celle de sa famille, en sommeil, va rouvrir ses portes le 6 septembre, 100 ans après l'ouverture de la galerie Pierre Métais à cette adresse, le grand-père de Christine. "C'est très émouvant pour moi, cette galerie a été transmise de génération en génération. C'est la galerie la plus ancienne de Rouen tenue par la même famille", souligne la professionnelle.

Christine Métais conjugue plusieurs époques dans sa galerie avec un espace moderne, peint en vert céladon. Ici, cette enfilade côtoie un tirage du Sunday B Morning d'Andy Warhol représentant Marylin Monroe.

C'est Pierre Métais, le grand-père de Christine, qui a créé la galerie il y a 100 ans sur la place Barthélémy. Le trottoir montre bien que l'on pouvait encore à l'époque circuler en voiture sur cette place, devant l'église Saint-Maclou. - Archives familiales

100 ans après, la façade de la galerie est toujours bien identifiable. Christine Métais poursuit la tradition familiale et revendique de rouvrir la plus ancienne galerie de Rouen tenue par une même famille.

"J'ai pensé que c'était le moment"

Après le grand-père, c'est le père de Christine Métais, Henri, qui a tenu l'enseigne. La famille vivait au-dessus de la galerie. Tout naturellement, Christine Métais devient antiquaire elle-même, finit par monter sa propre affaire et a sa galerie rue Beauvoisine. En 2024, c'est le déclic lorsqu'Henri s'est éteint. "Je me suis dit qu'il était temps. Et avec le centenaire de la création, j'ai pensé que c'était le moment de reprendre."

Commence alors le compte à rebours pour tout refaire à neuf, "en respectant l'âme de la galerie mais avec une touche personnelle". Des boiseries mises en valeur, une magnifique hauteur sous plafond, un vert céladon pour l'espace design et un vert anglais et des dorures pour l'espace XVIIIe, la galerie se veut aussi un peu moins chargée qu'à l'époque de son aïeul. Et Christine Métais insiste. Les galeries ne sont pas réservées à une élite : "J'invite tout le monde à venir me voir. J'adore parler des objets, il ne faut pas hésiter à pousser la porte, pour une visite, une initiation ou un achat. Il y a toujours un échange ! C'est un moment convivial."

Dans une partie peinte d'un vert anglais plus foncé et agrémenté de dorures, Christine Métais présente une multitude d'objets du XVIIIe siècle, comme ici cette commode Louis XV.

Pratique. Galerie Métais, 2 place Barthélémy à Rouen.