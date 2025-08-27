En ce moment Heartless - Promesse (feat Zaho) Justin NOZUKA
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

[En images] Rouen. Acheteuse dans "Affaire conclue", Christine Métais rouvre 100 ans après la galerie de son grand-père

Economie. L'antiquaire Christine Métais, aussi acheteuse dans "Affaire conclue", poursuit l'aventure familiale en rouvrant la galerie de la place Barthelemy à Rouen, à côté de l'église Saint-Maclou, 100 ans après son grand-père.

Publié le 27/08/2025 à 09h30 - Par Pierre Durand-Gratian
[En images] Rouen. Acheteuse dans "Affaire conclue", Christine Métais rouvre 100 ans après la galerie de son grand-père
Christine Métais rouvre la dernière galerie de la place Barthélémy. Le quartier, surnommé le quartier des antiquaires, compte toujours beaucoup de professionnels qui participent à la réputation de Rouen en la matière.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

"Je suis l'irréductible sur la place", lâche dans un sourire Christine Métais. Cette antiquaire, bien connue du grand public pour sa participation à l'émission Affaire conclue sur France 2 en tant qu'acheteuse depuis mars 2024, a grandi au milieu des galeries sur la place Barthélémy à Rouen, au pied de la majestueuse église Saint-Maclou. Aujourd'hui, beaucoup sont des restaurants. Celle de sa famille, en sommeil, va rouvrir ses portes le 6 septembre, 100 ans après l'ouverture de la galerie Pierre Métais à cette adresse, le grand-père de Christine. "C'est très émouvant pour moi, cette galerie a été transmise de génération en génération. C'est la galerie la plus ancienne de Rouen tenue par la même famille", souligne la professionnelle.

Christine Métais conjugue plusieurs époques dans sa galerie avec un espace moderne, peint en vert céladon. Ici, cette enfilade côtoie un tirage du Sunday B Morning d'Andy Warhol représentant Marylin Monroe.Christine Métais conjugue plusieurs époques dans sa galerie avec un espace moderne, peint en vert céladon. Ici, cette enfilade côtoie un tirage du Sunday B Morning d'Andy Warhol représentant Marylin Monroe.

C'est Pierre Métais, le grand-père de Christine, qui a créé la galerie il y a 100 ans sur la place Barthélémy. Le trottoir montre bien que l'on pouvait encore à l'époque circuler en voiture sur cette place, devant l'église Saint-Maclou.C'est Pierre Métais, le grand-père de Christine, qui a créé la galerie il y a 100 ans sur la place Barthélémy. Le trottoir montre bien que l'on pouvait encore à l'époque circuler en voiture sur cette place, devant l'église Saint-Maclou. - Archives familiales

100 ans après, la façade de la galerie est toujours bien identifiable. Christine Métais poursuit la tradition familiale et revendique de rouvrir la plus ancienne galerie de Rouen tenue par une même famille.100 ans après, la façade de la galerie est toujours bien identifiable. Christine Métais poursuit la tradition familiale et revendique de rouvrir la plus ancienne galerie de Rouen tenue par une même famille.

"J'ai pensé que c'était le moment"

Après le grand-père, c'est le père de Christine Métais, Henri, qui a tenu l'enseigne. La famille vivait au-dessus de la galerie. Tout naturellement, Christine Métais devient antiquaire elle-même, finit par monter sa propre affaire et a sa galerie rue Beauvoisine. En 2024, c'est le déclic lorsqu'Henri s'est éteint. "Je me suis dit qu'il était temps. Et avec le centenaire de la création, j'ai pensé que c'était le moment de reprendre."

Commence alors le compte à rebours pour tout refaire à neuf, "en respectant l'âme de la galerie mais avec une touche personnelle". Des boiseries mises en valeur, une magnifique hauteur sous plafond, un vert céladon pour l'espace design et un vert anglais et des dorures pour l'espace XVIIIe, la galerie se veut aussi un peu moins chargée qu'à l'époque de son aïeul. Et Christine Métais insiste. Les galeries ne sont pas réservées à une élite : "J'invite tout le monde à venir me voir. J'adore parler des objets, il ne faut pas hésiter à pousser la porte, pour une visite, une initiation ou un achat. Il y a toujours un échange ! C'est un moment convivial."

Dans une partie peinte d'un vert anglais plus foncé et agrémenté de dorures, Christine Métais présente une multitude d'objets du XVIIIe siècle, comme ici cette commode Louis XV.Dans une partie peinte d'un vert anglais plus foncé et agrémenté de dorures, Christine Métais présente une multitude d'objets du XVIIIe siècle, comme ici cette commode Louis XV.

Pratique. Galerie Métais, 2 place Barthélémy à Rouen.

Galerie photos
Christine Métais conjugue plusieurs époques dans sa galerie avec un espace moderne, peint en vert céladon. Ici, cette enfilade côtoie un tirage du Sunday B Morning d'Andy Warhol représentant Marylin Monroe. Dans une partie peinte d'un vert anglais plus foncé et agrémenté de dorures, Christine Métais présente une multitude d'objets du XVIIIe siècle, comme ici cette commode Louis XV. C'est Pierre Métais, le grand-père de Christine, qui a créé la galerie il y a 100 ans sur la place Barthélémy. Le trottoir montre bien que l'on pouvait encore à l'époque circuler en voiture sur cette place, devant l'église Saint-Maclou. - Archives familiales 100 ans après, la façade de la galerie est toujours bien identifiable. Christine Métais poursuit la tradition familiale et revendique de rouvrir la plus ancienne galerie de Rouen tenue par une même famille.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
[En images] Rouen. Acheteuse dans "Affaire conclue", Christine Métais rouvre 100 ans après la galerie de son grand-père
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple