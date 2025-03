Télévision. Elle cartonne dans "Affaire Conclue"… et sa boutique cachée en Normandie regorge de trésors que tout le monde s'arrache !

Marie du Sordet, ça vous parle ? Si vous êtes fan de brocante ou simplement accro à Affaire Conclue, vous l'avez sûrement déjà vue à l'écran, un grand sourire aux lèvres, prête à dégoter la perle rare. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle a aussi une boutique magnifique à Bellême, en plein cœur du Perche, où elle partage son goût pour les objets qui ont une âme.

Chez les Voisins : la caverne d'Ali Baba de Marie du Sordet

Depuis 2015, Marie gère Chez les Voisins, un lieu pas comme les autres. 400m² de pur bonheur pour les fans de déco, où se croisent objets anciens, trouvailles locales, mobilier chiné et créations maison. Sa spécialité ? Mélanger les genres avec brio. Le résultat : une ambiance chaleureuse, un poil décalée, toujours stylée (et on adore ça !).

Du plateau de France 2 à la campagne normande : une vie à 1 000 à l'heure

Marie du Sordet, c'est un peu la tornade créative qu'on aimerait tous avoir dans notre entourage. Quand elle ne sillonne pas la France (ou l'étranger) à la recherche de pépites, elle est sur le plateau d'"Affaire Conclue", ou dans son studio de déco avec son mari Jacques. Ensemble, ils imaginent des projets déco sur-mesure à Paris, Barcelone ou encore dans les Pyrénées. Oui, rien que ça !

Une pépite normande… adoptée en direct sur France 2 !

Récemment, les téléspectateurs d'"Affaire Conclue" ont assisté en direct à un coup de cœur : Marie du Sordet a craqué pour un incroyable banc de cheminée, fabriqué… dans le Perche ! Un clin d'œil à sa région de cœur. En laiton et cuir vert capitonné, cette pièce ultra rare, au look british irrésistible, a immédiatement trouvé sa place dans son univers. Elle l'a d'ailleurs fièrement partagée sur Instagram, où plus de 31 000 fans suivent ses aventures déco et ses trouvailles insolites.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marie du Sordet (@marie_du_sordet)

Suivez-la sur Insta et dénichez vos trésors !

Envie de découvrir l'univers somptueux (et passionnant) de Marie ? Rendez-vous sur son compte Instagram, où elle partage ses coups de cœur, ses réflexions, et sa boulimie de curiosité. Et si vous passez dans l'Orne, filez vite à Bellême découvrir Chez les Voisins pour chiner votre propre pépite ! Vous pourrez même la croiser en train de raconter l'histoire incroyable d'un objet… ou de préparer sa prochaine mission pour France 2 !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marie du Sordet (@marie_du_sordet)

Infos pratiques pour les chineurs curieux

• Adresse : Chez les Voisins - L'ANNEXE

ZA de la Croix Verte – Parc d'activité n°2 – 61130 Bellême

• Tél. : 02 33 83 09 83.

Et si vous avez vous aussi des trésors à vendre, Marie du Sordet est toujours à l'affût. N'hésitez pas à la contacter, elle adore donner une seconde vie aux objets… et aux rêves !