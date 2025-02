Télévision. Bonne affaire sur France 2 : une Normande multiplie par 10 la valeur de son objet dans "Affaire Conclue"

"Je suis tellement contente d'être là, c'est une émission joyeuse où on apprend tellement de choses !" confie Sylvie, visiblement émue d'être sur le plateau. Son enthousiasme est contagieux : même les membres de l'équipe en coulisses lui lancent un chaleureux "Merci Sylvie !"

Et pour cause, l'habitante d'Agon-Coutainville, fan de l'émission, y participe pour la première fois ! Et pour l'occasion, elle a vu les choses en grand. Elle ne s'est pas contentée d'apporter un objet quelconque : elle est venue avec deux fauteuils des années 50, dotés d'une particularité qui a intrigué tout le monde.

Voir son passage ici.

Des fauteuils modulables qui intriguent les experts

La surprise est totale lorsqu'elle présente ses deux pièces de mobilier… qui n'ont pas la même taille ! Leur hauteur est modulable, un concept astucieux et peu courant. "Je n'ai jamais croisé de polysièges !" s'exclame Julia, la commissaire-priseur.

Ces fauteuils en chêne teinté sont signés des frères David, figures emblématiques du "mobilier de reconstruction" d'après-guerre, pensé pour être à la fois pratique et confortable. Leur rareté attise la curiosité des acheteurs.

Les deux fauteuils ne sont pas à la même taille : c'est normal, ils sont modulables ! - Affaire conclue

Une mise à prix à 100€… pour une vente record !

Lors de l'expertise, Marie annonce une estimation prudente de 100€. "Ce qui crée la cote, c'est le nombre de passages aux enchères, et on en a vu très peu", explique-t-elle.

Mais l'engouement des acheteurs va rapidement faire grimper les prix. Et c'est finalement Caroline Margeridon, figure emblématique de l'émission, qui remporte la mise avec une offre à 970€ ! Un vrai coup de cœur pour ces fauteuils au passé fascinant.

Une pépite à 970€ et en parfait état depuis les années 50 ! - Affaire conclue

Une aventure à renouveler ?

Sylvie est passionnée d'enchères et est déjà tentée par une nouvelle expérience sur le plateau de "Affaire Conclue". Après une telle vente, difficile de ne pas avoir envie de rejouer !