Budapest (AFP). Hongrie: un chef d'oeuvre de la peinture retrouvé grâce à Stuart Little

Une toile de maître disparue, achetée une bouchée de pain il y a quelques années, a été vendue pour une petite fortune samedi soir à Budapest, après avoir été fortuitement identifiée dans un décor du film américain "Stuart Little". La "Dame endormie au vase noir", oeuvre du maître d'avant-garde hongrois Robert Bereny (1888-1953), a été adjugée 229.500 euros lors d'une vente aux enchères suivie par des médias du monde entier. L'acheteur est un "collectioneur hongrois" qui ne souhaite pas être identifié, a indiqué à l'AFP la galerie Virag Judit, qui procédait à la vente. "C'est un toile fantastique. J'espère que son nouveau propriétaire la prêtera pour des expositions", a déclaré à l'AFP depuis San Francisco Lidia Szajko, petite-fille du peintre et de sa femme Eta, représentée sur le tableau. Le tableau, mis à prix environ 110.000 euros, était considérée comme perdu depuis les années 1920. Il aurait pu compter longtemps encore parmi les trésors perdus de l'art sans l'oeil averti de Gergely Barki, un expert travaillant pour le Musée national de Hongrie. En 2009, il avait repéré le tableau alors qu'il regardait, avec sa fille de 3 ans, le film "Stuart Little", mettant en scène la souris éponyme aux côtés des acteurs Hugh Laurie et Geena Davis. "Je n'en ai pas cru mes yeux quand j'ai vu le chef d'oeuvre de Bereny que tout le monde croyait perdu accroché au mur à côté de Hugh Laurie !", a raconté récemment M. Barki, 43 ans, à l'AFP. L'expert connaissait l'oeuvre par une vieille photo en noir et blanc publiée dans un catalogue de 1928. La toile n'avait été remarquée par aucun des millions de spectateurs qui avaient vu le film depuis sa sortie en 1999. Le personnage animé de Stuart Little a réagi en personne, sur Twitter, à l'émoi médiatique provoqué par l'annonce de la découverte de la toile : "Un peu vexé que le jeu d'acteurs n'ait pas retenu toute l'attention, mais tout de même, quel honneur !". - Parcours mystérieux - Après sa trouvaille, M. Barki avait retrouvé une scénographe qui avait travaillé sur le tournage aux Etats-Unis : "Elle m'a expliqué avoir vu le tableau chez un antiquaire de Pasadena, en Californie, et l'avoir acheté pour une bouchée de pain parce que son style d'avant-garde lui semblait bien convenir au salon de Stuart Little." La scénographe avait ensuite revendu la toile à un particulier après avoir découvert, grâce à M. Barki, qu'elle avait acquis une oeuvre de prix. L'identité de ce vendeur, qui était représenté à Budapest par une galerie, n'a pas été révélée. "J'ai toujours pensé que cette toile était un chef d'oeuvre. Il semble que le marché me donne raison aujourd'hui", a commenté M. Barki. Lidia Szajko a elle aussi salué l'hommage rendu à son grand-père : "Sa vie aurait été plus facile avec une juste reconnaissance de son travail". Mais le parcours de l'oeuvre demeure mystérieux. Un journaliste de l'AFP est entré en contact avec l'amateur d'art qui avait vendu le tableau à l'antiquaire de Pasadena. Michael Hempstead, un Californien de 56 ans, raconte avoir acheté la toile "40 dollars" lors d'une vente de patronage à San Diego, en Californie, à la fin des années 1990, avant de la revendre 400 à l'antiquaire. "Je ne l'ai pas mauvaise parce que le tableau vaut une fortune aujourd'hui", assure-t-il. "Je suis juste content d'avoir été un petit élément dans le parcours de ce tableau () et j'espère pouvoir le revoir un jour, où que ce soit". Selon M. Barki, il est possible que le tableau ait été acheté avant-guerre par un collectionneur juif qui l'aurait emporté aux Etats-Unis face à la menace nazie. "Beaucoup de chefs d'oeuvres se sont perdus dans les turbulences du 20e siècle".

