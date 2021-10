New York (AFP). Les enchères d'art à New York ont battu des records jamais vus

Les enchères d'art à New York ont atteint en mai des sommets jamais vus, récoltant plus de 2,5 milliards de dollars en dix jours, avec de nombreux nouveaux records mondiaux, dont celui du tableau le plus cher, un Picasso adjugé 179,3 millions de dollars. La maison d'enchères Christie's a annoncé avoir vendu pour 1,67 milliard de dollars d'oeuvres cette semaine à New York, et sa concurrente Sotheby's pour 893 millions, depuis sa première vente d'art impressionniste le 5 mai: c'est 25% de plus qu'en mai 2014, avec des ventes notamment poussées par les collectionneurs d'Asie. Le 11 mai a été une soirée historique, avec deux nouveaux records mondiaux, pour un tableau et pour une statue, vendus aux enchères chez Christie's. "Les Femmes d'Alger (version O)", toile du maître espagnol Pablo Picasso, estimée à 140 millions de dollars, a été disputée pendant 11 longues minutes avant de battre sans difficulté le record précédent détenu par le triptyque de Francis Bacon, "Trois études de Lucian Freud", adjugé 142,4 millions de dollars chez Christie's New York en 2013. La toile a été adjugée 179,36 millions de dollars. Dans la même soirée, une statue de Giacometti, "L'homme au doigt", est devenue la statue la plus chère jamais vendue aux enchères, changeant de mains pour 141,28 millions de dollars. Une toile de Chaïm Soutine, "Le Boeuf", a été adjugée pour 28,16 millions de dollars, 10 millions de plus que le précédent record de l'artiste d'origine russe en 2013. Et l'Ecossais Peter Doig a aussi atteint un nouveau sommet, à 25,92 millions de dollars pour "Swamped". Mardi, c'est l'Allemand Sigmar Polke qui a battu un nouveau record personnel lors des ventes d'art contemporain chez Sotheby's: une de ses toiles, "Dschungel" (1967) a été adjugée 27,13 millions de dollars, trois fois son précédent record. Une immense toile de Christopher Wool, "Riot" est partie pour 29,93 millions de dollars, nouveau record pour l'artiste américain. Et les records ont continué mercredi et jeudi: "Benefits Supervisor Resting", une huile sur toile du Britannique Lucian Freud, a été adjugée 56,16 millions de dollars, nouveau record pour l'artiste lors des ventes d'art contemporain chez Christie's. Et jeudi, toujours chez Christie's, lors des ventes d'art impressionniste et moderne, une peinture du Néerlandais Piet Mondrian "Composition n°III, avec rouge, bleue, jaune et noir" a trouvé acquéreur pour 50,56 millions de dollars, le double de son estimation haute, et quasi le double de son précédent record (27,58 millions en 2009). Des acheteurs de 34 pays ont enchéri. Lors de ses enchères d'art impressionniste le 5 mai, Sotheby's a aussi fait la deuxième meilleure soirée de son histoire dans cette catégorie, vendant notamment un Van Gogh, "L'Allée des Alyscamps" pour 66,3 millions de dollars à un collectionneur chinois. Un conglomérat chinois, Dalian Wanda Group, a aussi acheté un Monet, "Bassin aux Nymphéas, les rosiers", pour 20,41 millions de dollars. - Internationalisation - Les collectionneurs viennent de tous les coins du globe, avait souligné Simon Show, coprésident du Département d'art impressionniste. La maison d'enchères a précisé que plus de 30% du total des achats venaient d'acheteurs asiatiques. Signe de cette internationalisation, les écrans qui donnent les prix durant les ventes, les donnaient mardi soir chez Christie's en sept monnaies différentes: en dollars, euros, livres, francs suisses, yens, dollars de Hong Kong et roubles. Le nombre croissant des musées dans le monde et les fonds d'investissement spécialisés contribuent à cette hausse des prix. 720 musées de plus de 5.000 m2 vont ouvrir en 2015 dans le monde, poussant la demande, explique Thierry Ehrmann, président d'Artprice, leader mondial en matière de données du marché de l'art. "Si un musée acquiert une série de chefs d'oeuvre, il va très vite rentabiliser son investissement". Et selon lui, il existe aussi désormais "une trentaine de sociétés de syndication bancaire, qui achètent des oeuvres et les louent aux musées sur le mode des entreprises qui louent des avions aux compagnies aériennes". Les enchères d'oeuvres d'art avaient déjà battu des records en 2014, avec un chiffre d'affaires mondial de 15,2 milliards de dollars, selon Artprice, qui souligne que ce marché offre actuellement des rendements annuels de +10% à 15% pour les oeuvres supérieures à 100.000 dollars.

