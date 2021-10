New York (AFP). Une sculpture de Rodin adjugée 20,4 millions de dollars à New York, un record

"L'Eternel Printemps", une sculpture en marbre du Français Auguste Rodin, a été vendue lundi soir pour plus de 20 millions de dollars, un record pour l'artiste, aux enchères d'art impressionniste et moderne chez Sotheby's à New York.