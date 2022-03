New York (AFP). Un Van Gogh vendu 66 millions de dollars aux enchères à New York

L'oeuvre de Van Gogh "L'allée des Alyscamps" a été vendue mardi 66 millions de dollars lors d'une vente aux enchères à New York, ce qui représente le montant le plus élevé pour une toile du maître depuis 1998, a indiqué la maison Sotheby's. Elle avait été estimée à plus de 40 millions de dollars, et a été acquise par un collectionneur asiatique au terme d'une lutte acharnée entre cinq enchérisseurs. Le record pour un Van Gogh est toujours détenu par "Portrait du Dr Gachet" (1890) qui a atteint 82,5 millions de dollars lors d'une vente Christie's à New York en 1990. Autre lot marquant de la soirée, un tableau de la série des "Nymphéas" du peintre français Claude Monet a trouvé preneur à 54 millions de dollars, quand Sotheby's l'avait évalué entre 30 et 45 millions. Les enchères d'art de printemps ont commencé mardi à New York. Sotheby's, pour ces ventes d'art impressionniste et moderne, comptait proposer 69 oeuvres estimées à plus de 270 millions de dollars, dont six toiles du peintre impressionniste Claude Monet. "Les Femmes d'Alger (version 0)", peintes en 1955 par Pablo Picasso, et "L'homme au doigt" d'Alberto Giacometti, une statue en bronze longiligne d'1,77 m dont il n'existe que six moulages au monde, seront proposées le 11 mai chez Christie's. Elles sont estimées respectivement à 140 et 130 millions de dollars, et pourraient battre des records mondiaux. Le record mondial pour un tableau aux enchères est actuellement de 142,4 millions de dollars. Il est détenu par le triptyque de Francis Bacon, "Trois études de Lucian Freud", adjugé en 2013 à New York.

