Patrimoine. Lyons-la-Forêt : un village pittoresque niché au cœur de la plus vaste hêtraie de France

Tourisme. Lyons-la-Forêt, l'un des Plus beaux villages de France, se distingue à travers son arboretum, la fontaine Sainte-Catherine et son abbaye. Une perle à (re)découvrir pendant ces vacances.

Publié le 23/08/2025 à 14h40 - Par Maëlys Blondel
Chaque saison, Lyons‑la‑Forêt invite les visiteurs à s'égarer dans ses ruelles pavées, entre maisons à colombages et marché sous la halle médiévale. - Ville de Lyons-la-Forêt

Nichée au cœur de la plus vaste hêtraie de Normandie, Lyons-la-Forêt, labellisé parmi les Plus beaux villages de France, séduit par ses maisons à colombages et sa halle du XVIIIe siècle, classée Monument historique. Une ambiance de carte postale où les amateurs de nature peuvent explorer l'arboretum des Bordins, riche de plus de 100 espèces, ou s'aventurer jusqu'à la mystérieuse fontaine Sainte‑Catherine, réputée pour ses eaux aux vertus légendaires.

Les légendes de Mortemer

A proximité, l'incontournable abbaye de Mortemer, fondée en 1134, offre une plongée dans l'histoire et les légendes locales, avec ses ruines romantiques et ses récits de fantômes. Des visites nocturnes à la bougie sont aussi proposées.

