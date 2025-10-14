Au large du Cotentin. Un marin-pêcheur évacué par les airs

Une évacuation médicale en mer a eu lieu depuis un navire de pêche au large du Cotentin, lundi 13 octobre. Le CROSS Jobourg a d'abord été appelé pour un membre d'équipage d'un navire de pêche qui s'était blessé et qui avait besoin d'une assistance médicale. Le navire est alors en baie de Seine au large du Cotentin. Après consultation à distance, l'évacuation médicale est décidée. Le CROSS mobilise alors l'hélicoptère H160 de la Marine nationale de Maupertus avec à son bord une équipe médicale du service de santé des armées. L'hélicoptère hélitreuille le marin blessé à son bord puis l'emmène à l'hôpital Jacques Monod du Havre.