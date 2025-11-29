En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Près de Rouen. Un chien décède après une chute depuis une falaise, les pompiers parviennent à sauver deux autres animaux

Sécurité. Appelés à Val-de-la-Haye, les pompiers sont parvenus à sauver un des animaux restés bloqués en falaise mais n'ont rien pu faire pour l'autre chien qui a chuté sur 30m. Ce dernier a été déclaré mort.

Publié le 29/11/2025 à 09h21 - Par Alexandre Leno
Une équipe spécialisée en milieu périlleux a dû être mobilisée pour secourir le chien bloqué en falaise. - Illustration

Les pompiers de Seine-Maritime ont été appelés vers 11h15, vendredi 28 novembre, pour secourir trois chiens en difficulté à Val-de-la-Haye près de Rouen. D'après les secours, les faits ont eu lieu sur le sentier de Quenneport. Le signalement fait état de trois chiens ayant chuté d'une falaise. Arrivés sur place, les pompiers constatent que deux des trois animaux ont chuté de la falaise sur une hauteur de 30m tandis que le troisième est resté bloqué en falaise.

Un mort et un blessé

Le bilan fait état d'un chien décédé et un blessé qui a pu être récupéré par le propriétaire avant l'arrivée des secours. Le chien bloqué en falaise a été récupéré vers 13h par une équipe spécialisée en milieu périlleux. L'animal ne semblant pas blessé, il a été redonné à son propriétaire.

