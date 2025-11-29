Manche. De nombreux habitants d'une commune privés d'eau potable

Une coupure d'eau importante a touché le nord de la ville de Coutances samedi 29 novembre au matin "en raison d'une coupure de canalisation", a indiqué la Ville de Coutances.
Une difficulté toujours en cours dans un quartier
Vers 15h, l'incident a pu être résolu et l'eau potable a été remise en service. La municipalité a indiqué vers 16h que le retour à la normale devrait "s'effectuer progressivement dans les prochaines heures". Elle a également précisé "qu'une difficulté est encore en cours dans le quartier de la Mare".
