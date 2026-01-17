Accident à Mont-Saint-Aignan. Une automobiliste percute un arbre : une jeune femme meurt et une autre est conduite à l'hôpital

Un grave accident s'est produit dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 janvier vers 5h30 au niveau de l'allée du Fond du val sur la route départementale 86A, à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen.

La voiture percute un arbre

Cette nuit-là, les pompiers sont intervenus pour une voiture qui s'est retrouvée sur le toit après avoir percuté un arbre. Sur les deux victimes, deux femmes de 25 ans, l'une était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré l'intervention des secours, cette jeune femme de 25 ans a été déclarée morte par un médecin des Structures mobiles d'urgence et de réanimation (Smur). La deuxième victime, en urgence relative, a été transportée de façon médicalisée au CHU de Rouen.

La police s'est aussi rendue sur les lieux.