Caen. Orelsan débute sa tournée ce soir : "Je suis arrivé avant 6h du matin"

Loisir. Alors qu'Orelsan entame sa tournée par trois concerts au Zénith de Caen, ses fans attendent déjà devant les grilles de l'enceinte musicale.

Publié le 16/01/2026 à 13h58 - Par Lilian Fermin
Ces fans sont rassemblés depuis ce matin devant le Zénith de Caen. Pour passer le temps, ils ont tout prévu. - Lilian Fermin

C'est une tradition à laquelle il ne déroge pas. Orelsan débute sa tournée ce vendredi 16 janvier par le Zénith de Caen, qu'il remplit trois jours de suite. Ses plus grands fans sont présents, certains venant de loin. Et pour être sûr d'être aux premières loges pour le voir performer, ils se sont réunis tôt ce matin devant la salle de spectacles.

7h de vol

Hicham Boufekane a pris un billet d'avion exprès depuis Montréal, au Québec, pour assister à un concert d'Orelsan dans sa ville. "C'est une ville mythique dans la culture autour d'Orelsan, alors je me suis dit, pourquoi pas venir là au début de la tournée, là où ça compte. Et tant qu'à faire, autant être proche de la scène. Après 7h de vol, ce n'est pas la queue du Zénith qui va me faire peur", plaisante-t-il. Il peut compter sur la présence d'autres grands fans pour passer le temps.

Un équipement à préparer

Un petit camp de fortune a été installé, avec chaises pliantes, enceinte (qui joue du Orelsan, sans surprise), jeux de cartes ou encore paquets de chips. Lil Denayer est arrivée la première, un peu avant 6h du matin. "J'ai pris un plaid et un sac de couchage. Certains ont ramené aussi des batteries externes, à boire… On se retrouve souvent, ce sont des gens que l'on croise sur des tournées", explique-t-elle.

Reportage sur place

"C'est un peu les Jeux olympiques de Caen"

Marceau Moger, qui verra Orelsan quatre fois à l'Accor Arena, tenait à être présent pour l'ouverture des festivités. "Je ne sais pas trop à quoi m'attendre niveau scénographie, je me laisse porter. Après, oui, on espère voir Gringe, Ablaye, Skread… toute l'équipe !" "Le début d'une tournée d'Orelsan à Caen, c'est un peu vos Jeux olympiques, ça arrive tous les quatre ans, c'est un grand moment", lance dans un grand sourire le Québécois Hicham Boufekane.

Cette journée sera gravée dans sa mémoire. "On partage de bons moments avec de belles personnes, qui ont les mêmes passions, les mêmes valeurs que nous. C'est ça la musique, faire des rencontres, échanger, se forger des souvenirs…"

Et vu l'énergie qu'ils y consacrent, ils n'auront pas démérité de se trouver tout devant quand Orelsan débarquera sur scène ce soir.

