Près de Caen. Il y aura un Day Before au festival Beauregard : rendez-vous demain soir !

Le suspens est entier ! Les organisateurs du festival Beauregard affirment ce mercredi 5 novembre qu'un Day Before aura lieu mercredi 1er juillet. Comme il est désormais de coutume, le festival, qui se déroule du jeudi 2 au dimanche 5 juillet cette année, propose un échauffement le mercredi, en invitant un artiste ou un groupe de renom capable d'attirer 30 000 festivaliers à lui tout seul.

A qui le tour ? Faites vos paris

L'an passé, DJ Snake et le groupe Black Eyed Peas étaient de la fête. En 2024, David Guetta et Zara Larsson, en 2023, Indochine, et en 2022, pour la première édition de ce Day Before, le groupe Muse était présent.

Reste désormais à savoir qui viendra enflammer la clairière de Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. La réponse sera donnée demain, jeudi 6 novembre, à 18h.

Une chose est certaine : il ne s'agira pas d'Orelsan. Le rappeur caennais est pour l'instant le seul nom connu de l'édition 2026 du festival. Il est à l'affiche du jeudi 2 juillet, et rencontre du succès : les pass 1 jour pour cette date sont déjà épuisés !