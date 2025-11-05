En ce moment Feel Good Charlotte CARDIN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Caen. Il y aura un Day Before au festival Beauregard : rendez-vous demain soir !

Culture. Ce mercredi 5 novembre, le festival Beauregard annonce qu'un Day Before sera bien organisé mercredi 1er juillet.

Publié le 05/11/2025 à 18h28 - Par Lilian Fermin
Près de Caen. Il y aura un Day Before au festival Beauregard : rendez-vous demain soir !
Le festival Beauregard organise un nouveau Day Before en 2026. L'an passé, DJ Snake et les Black Eyed Peas étaient présents à Hérouville-Saint-Clair.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le suspens est entier ! Les organisateurs du festival Beauregard affirment ce mercredi 5 novembre qu'un Day Before aura lieu mercredi 1er juillet. Comme il est désormais de coutume, le festival, qui se déroule du jeudi 2 au dimanche 5 juillet cette année, propose un échauffement le mercredi, en invitant un artiste ou un groupe de renom capable d'attirer 30 000 festivaliers à lui tout seul.

A qui le tour ? Faites vos paris

L'an passé, DJ Snake et le groupe Black Eyed Peas étaient de la fête. En 2024, David Guetta et Zara Larsson, en 2023, Indochine, et en 2022, pour la première édition de ce Day Before, le groupe Muse était présent.  

Reste désormais à savoir qui viendra enflammer la clairière de Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. La réponse sera donnée demain, jeudi 6 novembre, à 18h. 

Une chose est certaine : il ne s'agira pas d'Orelsan. Le rappeur caennais est pour l'instant le seul nom connu de l'édition 2026 du festival. Il est à l'affiche du jeudi 2 juillet, et rencontre du succès : les pass 1 jour pour cette date sont déjà épuisés ! 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Caen. Il y aura un Day Before au festival Beauregard : rendez-vous demain soir !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple