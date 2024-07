[Photos & vidéo] Festival Beauregard. Retour sur la folle soirée avec David Guetta

C'est ce qu'on appelle démarrer en grande pompe ! Le festival Beauregard a débuté mercredi 3 juillet par le Day Before, et la présence de deux artistes à la renommée internationale : la Suédoise Zara Larsson, et surtout, le DJ Français David Guetta. Pendant plus d'1h30, le plus célèbre des DJs de la planète a retourné la foule de Beauregard, transformant le domaine en une piste de danse géante.

Zara Larsson, la chanteuse suédoise aux millions d'écoutes, n'a pas laissé non plus le public indifférent.

Fumée, flammes, jeux de lumières toujours plus impressionnants… La scénographie était à la hauteur de l'événement, tout comme le public, dansant au rythme des plus grands tubes de David Guetta. "Beauregard, j'ai bon feeling", a-t-il d'ailleurs lancé au début de sa prestation. Après un dernier rappel pour jouer une deuxième fois I'm Good (Blue), David Guetta a quitté les platines. Chacun était unanime, c'était un spectacle hors-norme !