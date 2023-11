Festival Beauregard 2024. Massive Attack, Etienne Daho, Niska… Dix nouveaux noms dévoilés

Les premiers noms étaient déjà prometteurs, avec notamment Bigflo et Oli, Calogero ou encore SCH, et voilà que le festival Beauregard en rajoute une couche. Ce mercredi 29 novembre, John a dévoilé dix nouveaux noms qui intègrent la programmation 2024 de l'événement musical situé à Hérouville-Saint-Clair. Présentation.

Etienne Daho de retour

Venu se produire il y a dix ans à Beauregard, ce "monument de la pop française" revient le vendredi 5 juillet. La musique de cet artiste complet traverse les générations, et l'annonce de sa présence fait sans doute plaisir à tout un public.

Massive Attack, un rêve

Du haut de ses 35 ans de carrière, ce collectif anglais précurseur du trip-hop viendra jouer ses plus grands morceaux sur la scène de Beauregard pour conclure un festival en apothéose. "Depuis que ce festival existe, John l'a convoité, espéré, programmé, en 2020 puis en 2021…" Un rêve qui devient enfin réalité en 2024.

Le public rap sera conquis

Trois grands noms de la scène rap française s'ajoutent à la programmation du festival Beauregard. Niska, qu'on ne présente plus avec ses nombreux tubes, est présent le vendredi 5 juillet. Le lendemain, samedi 6 juillet, c'est au tour de Zola, déjà venu en 2020 et 2021 dans le Calvados, de proposer sa musique. Enfin, Josman, nouveau visage émergent qui "transforme tout ce qu'il touche en or" sera lui sur scène le jeudi 4 juillet.

Justice et Purple Music Disco pour vous faire danser

Ready to D.A.N.C.E ? Le duo français de Justice vient "électriser le parc Beauregard", jeudi 4 juillet, de retour avec un nouvel album en 2024 après huit ans d'absence. Purple Disco Machine et son milliard d'écoutes sur les plateformes ne manquera pas lui non plus de vous faire danser sur la pelouse d'Hérouville-Saint-Clair le vendredi 5 juillet.

Et d'autres noms encore…

Comptant sept nominations aux Grammy Awards, le groupe américain Black Pumas est aussi à l'affiche, samedi 6 juillet. Le lendemain, un sextuor est à l'affiche : l'Impératrice, groupe "pour lequel sensualité et générosité sont des maîtres-mots".

Dix-huit noms sont donc déjà connus pour l'édition 2024 du festival Beauregard. Déjà plus de 60% des places ont été vendues, alors que l'événement n'a lieu que dans sept mois. Les pass 1, 2, 3 et 4 jours sont toujours disponibles à la vente.