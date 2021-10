Hérouville-Saint-Clair. Découvrez le phénomène PNL au festival Beauregard

Le festival Beauregard se déroulera du 2 au 5 juillet 2020, au sein du domaine de Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. L'année dernière, pas moins de 108 000 personnes ont vibré avec Suprême NTM, Angèle, Limp Bizkit ou encore Disclosure

Ademo et N.O.S., de leurs vrais noms Tarik et Nabil Andrieu, les deux frères qui composent le duo PNL seront de passage au festival Beauregard le vendredi 3 juillet 2020. Sûrement très populaire auprès de vos ados, PNL prend de plus en plus d'épaisseur dans le paysage musical français. Après un EP et trois albums, le groupe a vendu l'équivalent de plus d'1 500 000 albums en quatre ans, dont 820 000 pour le seul opus Dans la légende, ils avaient d'ailleurs réalisé une série de clips scénarisés de plus d'une heure pour exploiter les chansons de l'album, du jamais vus.

Leur 3e album Deux frères a créé l'événement lors de sa sortie le 5 avril 2019. Après une communication maîtrisée d'une main de maître, PNL a vendu en une semaine 113 214 copies de son CD, dont 62 787 en physique, réalisant ainsi le meilleur démarrage mondial de l'année, en physique, pour un album de rap. Ils ont depuis été dépassés par les Américains Post Malone et Tyler the Creator.

🚨 PNL et Nekfeu font partie du Top 5 mondial des meilleurs démarrages d'albums physiques rap de l'année !



🎰 Le classement :



1. 🇺🇸 Post Malone : 210.000

2. 🇺🇸 Tyler, The Creator : 77.710

3. 🇫🇷 PNL : 62.790

4. 🇺🇸 Juice WRLD : 42.650

5. 🇫🇷 Nekfeu : 37.000 pic.twitter.com/ijwBsAZafl — RAPLUME (@raplume) October 16, 2019

Très discret, le duo n'a jamais donné une seule interview puisque selon eux, tout ce qu'ils ont à dire se trouve dans leurs chansons, des chansons très mélancoliques. PNL rappe le quotidien, la galère, le succès… Ils font aussi très souvent allusion à leur père et à tous ceux qui les entourent, puisque Ademo et N.O.S. sont QLF, un acronyme qui signifie Que la famille et qui les suit partout. En effet, même lors de la production de leurs albums, PNL reste QLF en ne faisant aucune collaboration, hormis avec des membres de leur entourage. Ils ont d'ailleurs refusé de signer en maison de disque, préférant rester indépendants, et bien leur en a pris, puisque PNL est devenu le premier groupe à obtenir un disque de diamant en totale indépendance. Depuis leurs débuts, le duo casse les codes du rap, loin de l'image bling-bling qui y est parfois associé, les deux frères préfèrent retranscrire leur réalité.

Sur la scène de Beauregard, PNL va interpréter ses plus gros succès et les titres issus de leur dernier album porté par le single Au DD, qui a cumulé plus de 12 millions de vues en 48 h sur Youtube, et qui est devenu le premier morceau de rap français à intégrer le top 30 mondial sur Spotify. Ils se font très rares en public, chacune de leurs apparitions est un événement, et leur passage à Beauregard en sera un le vendredi 3 juillet 2020.