Incendies dans l'Aude. 80 pompiers et d'importants moyens de Normandie sont envoyés en renfort

Environnement. 80 pompiers de Seine-Maritime, de l'Eure, de l'Orne et du Calvados partent en renfort dans l'Aude, vendredi 22 août 2025, pour lutter contre les incendies qui touchent le département.

Publié le 21/08/2025 à 18h27 - Par Pierre Durand-Gratian
80 pompiers de quatre départements normands sont envoyés en renfort avec du soutien sanitaire et technique.  - Illustration

Ils vont apporter un renfort bienvenu à leurs collègues du sud de la France. 80 pompiers venus de quatre départements normands, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Orne et le Calvados, rejoignent l'Aude, vendredi 22 août. 

Un feu qui n'est toujours pas éteint

Le gigantesque incendie de l'Aude, déclaré le 5 août, et qui a ravagé une grande partie du massif des Corbières n'est toujours pas complètement éteint. La "colonne Normandie" vient avec des moyens humains mais aussi du soutien sanitaire et du soutien mécanique, alors que le risque d'incendie reste très fort dans le département. "Nous serons positionnés sur le terrain en prévention pour intervenir le plus rapidement possible en cas de nouveau départ de feu. Nous pourrons également participer à la surveillance du feu qui a parcouru 16 000 hectares et n'est toujours pas éteint", indique Julien Hure, chef du groupement territorial ouest pour le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) 76, qui va coordonner la "colonne Normandie".

Ces moyens de renfort sont identifiés à l'avance et prêts à être réquisitionné pour les grands feux de l'été. Le dispositif a été mis en place depuis les vastes incendies en Gironde en 2022. 

Une mission éprouvante

L'expérience sera aussi bénéfique pour les pompiers de Normandie, où le risque incendie augmente chaque année un peu plus avec le dérèglement climatique. "On a l'habitude des feux urbains. Le feu naturel est beaucoup plus dynamique, il avance, se développe en fonction du relief, du vent ou du type de végétation", appuie Julien Hure, qui dirige sa première mission hors de Seine-Maritime. Le danger aussi est plus important sur ces interventions. "Ces missions demandent beaucoup d'engagement physique avec des températures importantes, la chaleur du feu, le matériel… C'est très éprouvant pour le personnel." 

La mission de la colonne normande doit s'achever le 30 août. 

