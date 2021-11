Saint-Lô. 22 sapeurs-pompiers de la Manche engagés contre l'incendie dans l'Aude

22 sapeurs-pompiers de la Manche qui avaient rejoint leurs collègues en renfort depuis le début de la semaine dans le sud-est de la France ont été engagés sur l'incendie de Montiral dans l'Aude mercredi 14 et jeudi 15 août 2019. Les soldats du feu manchois ont été désengagés jeudi soir, ils sont désormais sur la route du retour. Cet incendie a parcouru depuis mercredi 14 août 2019, quelque 900 hectares de pinèdes et broussailles, a été maîtrisé ce vendredi 16 août 2019 un peu avant 10 heures. C'est l'un des plus gros feu de l'été, plus de 500 pompiers avaient été mobilisés au plus fort des flammes. Aucune perte humaine ni destruction d'habitation n'est à déplorer.