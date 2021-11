Ravenoville. Feu dans un gabion de chasse dans la Manche: trois personnes incommodées par les fumées, dont un enfant

Les secours ont été alertés à 20h44 ce samedi 4 novembre 2017, pour un feu qui s'était déclaré dans un gabion de chasse, situé sur la commune de Ravenoville (Manche) au lieu-dit l'Herbage.

Trois personnes incommodées par les fumées

Quatre personnes étaient à l'intérieur à ce moment-là, deux adultes âgés de 50 et 60 ans et deux enfants. Le dégagement de fumées a incommodé un enfant et les deux adultes qui ont été pris en charge par les secours.

24 sapeurs-pompiers des centres de secours de Montebourg, Sainte-Mère-Église, Saint-Vaast-la-Hougue et Valognes (Manche) ont été mobilisés.