Agon-Coutainville. Une femme de 71 ans est morte noyée

Sécurité. Une femme de 71 ans s'est noyée à Agon-Coutainville, dimanche 17 août. Elle est décédée.

Publié le 18/08/2025 à 09h43 - Par Thibault Lecoq
Agon-Coutainville. Une femme de 71 ans est morte noyée
Une femme de 71 est morte noyée sur la plage d'Agon-Coutainville, dimanche 17 août.

Les pompiers et l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile ont été mobilisés, dimanche 17 août vers 14h30 sur la plage d'Agon-Coutainville. Ils sont venus secourir une femme de 71 ans qui s'était noyée.

Dragon 50 mobilisé

Les pompiers et les soignants du Dragon 50 ont tenté de la réanimer avec un massage cardiaque. Le médecin sur place a fini par déclarer le décès. Neuf pompiers sont intervenus.

